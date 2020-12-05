Danimarka 10 yıl içerisinde 775 bin elektrikli araç hedefliyor

Danimarka 2030 yılına kadar yollarda en az 775 bin elektrikli ya da hibrit araç olmasını sağlayacak bir teşvik paketini parlamentodan geçirdi.

Karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 70 azaltmak isteyen Kuzey Avrupa ülkesinin geniş kapsamlı hedefi 1 milyon sıfır ya da düşük emisyonlu aracın trafiğe çıkması. Fakat cuma günü üzerinde anlaşılan plan şimdilik 775 bin araçla elektrikli ve hibrit otomobilleri içeriyor.

Halihazırda 2,5 milyon aracın olduğu Danimarka'da sadece 20 bin elektrikli araç kullanılıyor.

Yeni plan kapsamında fosil yakıtlı araçlar üzerindeki vergiler kademeli olarak artırılacak. Şu ana kadar kilometre hesabı üzerinden yapılan vergilendirme havaya salınan karbondioksit gazına göre yapılmaya başlanacak.

Vergi Bakanı Morten Boedskov, önümüzdeki yıllarda ortalama bir elektrikli otomobilin çok daha az maliyetli olacağını açıkladı.

Hükümet planın hayata geçirilmesi için 2,7 milyar Danimarka kronu (3,17 milyar Türk lirası) bütçe ayırdı. Bu bütçe 2025 yılında tekrar gözden geçirilecek.

Dizel ve benzinli araçlarının satışını doğrudan yasaklamak Avrupa Birliği kurallarına aykırı, fakat Danimarka vergilendirme ve teşviklerle ülkedeki fosil yakıtlı araçların satışını azaltmayı hedefliyor.