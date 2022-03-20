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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Dünyanın çevresinde 395 tam tur

20 Mart 2022, Pazar 11:27
Eşarj’ın 200 bin şarj işlemine ulaştı. Toplamda 3 milyon kWh elektrik enerjisi araçlara sağlanırken bu enerji ile birlikte 17.7 milyon km yol almak veya dünyayı 395 tam tur atmaya eş değer olduğu gözlemlendi.

Enerjisa Enerji’nin 2018 yılından beri çoğunluk hisselerine sahip olduğu, 2021 yılında ise hisse payını yüzde 94’e yükselterek hakim ortağı olduğu Türkiye’ nin ilk ve en hızlı elektrikli şarj istasyon ağı olan Eşarj, Şubat ayında iki yüz bininci şarj işlemini gerçekleştirdi. Bu sayıya ulaşan ilk şarj istasyon ağı olan Eşarj büyüme hedefleri ve karbon ayak izine olan katkısıyla da sürdürülebilir çözüm sunuyor.

Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir gelecek hedefiyle çoğunluk hisselerini satın aldığı ve 2021 yılında ise payını yüzde 94’e yükselttiği Eşarj, Şubat 2022 itibariyle iki yüz bininci şarj işlemini gerçekleştiren Türkiye’ nin ilk şarj istasyonu ağı oldu.

Son yıllarda artan elektrikli otomobil talebiyle beraber Türkiye çapındaki istasyon sayısını da artıran Eşarj, Türkiye’de 2009’dan bu yana şarj operatörlüğü hizmetini sağlayan ilk oyuncu olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de 269 lokasyonda 258’i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteriyor.

Eşarj ile Dünya’ nın çevresinde 395 tam tur atıldı

Eşarj’ın 200 bin şarj işlemine ulaşmasıyla birlikte sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için somut sonuçlar da ortaya çıktı. Toplamda 3 milyon kWh elektrik enerjisi araçlara sağlanırken bu enerji ile birlikte 17.7 milyon km yol almak veya dünyayı 395 tam tur atmaya eş değer olduğu gözlemlendi. 200 bin şarj işleminin getirdiği sonuçlardan bir diğeri ise, 1 milyon litre veya 360 tane petrol tankerin taşıyabileceği petrol yakıtına eş değer olduğu belirtildi. Şarj işlemleri ile birlikte 4.8 milyon kg CO2 gazının salınımı engellendi. Bu rakam 250.000 ağacın temizleyebileceği CO2 miktarının oluşmasının önüne geçildi. Bir diğer çevresel etiklerinden biri ise 7.500 metrekare buzulun erimesi engellendi.

Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koyuyoruz

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’de 2030 yılına geldiğimizde Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejik Hedefler ve Yol Haritası Taslağı’na göre elektrikli araç satışlarının pazar payının %35’e, elektrikli araç parkının 2,5 milyona, kamuya açık şarj soket sayısının 250.000 seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Eşarj olarak bizde 2030 yılına geldiğimizde Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz.”

Haber Merkezi

Etiketler: ENERJİSA ENERJİ, EŞARJ, MURAT PINAR
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