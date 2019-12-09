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Duruşundan emin

09 Aralık 2019, Pazartesi 00:27
B-SUV segmentine son derece atak ve özellikle dış tasarımı ile genç bir yaklaşım getiren Yeni KIa StonIc, kendinden emin güçlü bir duruşa sahip.

B-SUV segmentindeki Kia Stonic, Kia’nın SUV ailesindeki diğer modellerinden ilham alan görüntüsü ile güçlü ve kendinden emin duruşunun yanı sıra eğlenceyi akla getiren yapısı ile de göze çarpıyor. Tasarımında Peter Schreyer’ın imzasını olan Stonic kaslı çizgileri ve kavisli yüzeyleri ile güçlü, dinamik ve kendine güvenen bir ifadeye sahip. Hızla büyüyen B-SUV pazarına yeni bir soluk getirmeyi ve burada yer bulmaya çalışan Stonic, Türkiye’de 1.0 T-GDI ve 1.4 MPI motor seçenekleriyle sunuluyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz 1.0 T-GDI DCT oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Kia Stonic, tasarımı ile bugüne kadarki en zengin kişiselleştirme imkânıyla sunulan Kia modeli olarak dikkat çekiyor. Stonic’e önden bakıldığında güçlü, dinamik ve iyi dengelenmiş bir görünümü mevcut. Ön ızgarasında, Kia’nın ‘kaplan burnu’ tasarımının baskınlığı kendini açıkça belli ediyor. Ön ızgara da dahil bütün detaylar, Kia’nın güncel tasarım felsefesine sadık görünüyor. Markanın SUV ailesindeki diğer modellerinden izler taşıyan Stonic, güçlü ve kendinden emin duruşa sahip ve dış görünüşü insanı kendine çekiyor. Yüksek omuz çizgisini tamamlayan eğimli tavan çizgisi ve özel olarak tasarlanan tavan rayları aracın sportif görünümünü desteklerken, tamamen özgün stop lambası tasarımı ise Stonic’in genç görünümü ile bütünleşiyor. Yani bulunduğu segmentte dikkatimi en çok çeken dış tasarıma sahip Kia Stonic 4140 mm uzunluğa, 1760 mm genişliğe, 1500 mm yükseklğe sahip ve bagaj hacmi de 352 litre.

İÇTEN BAKINCA

Kia Stonic’in içine adım atıp kokpite bakınca bir an Hyundai’ye bindim zannettim. Bu açıdan biraz daha Kia olabilirdi. Stonic, ergonomik modern çizgilere sahip iç tasarımı ve kullanılan malzemenin kalitelisi ile rahat ve konforlu yolculuk sunuyor. Konsol, Hyundai’de olduğu gibi, kullanışlı bir tasarıma sahip. 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya, bilgi ve eğlence sistemi ile az sayıdaki düğme kullanımı kolaşlaştırıyor. 6 hoparlörlü ses sistemi de yeterli düzeyde. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da zengin bir kişiselleştirme çeşitliliği bulunan Stonic’te, standart ve sportif olmak üzere iki farklı direksiyon seçeneği mevcut ve kullanıcılar, gri, turuncu ile yeşil olmak üzere farklı renk tercihlerinde bulunabiliyor. Stonic’in iç mekânı geniş. Ön kısımda konfor noktasında sıkıntı yaşanmadığı gibi arka koltuklarda da uzun boylular için de yeterli baş ve diz mesafesine sahip. Stonic, özetle hem öndeki hem arkadaki yolculara rahat ve konforlu bir seyahat imkânı sağlıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında 3 silindirli, 1.0 litrelik turbo benzinli motor vazife yaparken 6000 d/d’de 120 HP güç ve 1500-4000 d/d arasında 172 Nm tork değeri sunuyor. Ünite, 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilmiş. Araç, fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 10.6 saniyede tamamlarken, 185 km/s maksimum hıza sahip. Stonic, yine fabrika verilerine göre ortalama 5.2 lt/100 km yakıt tüketim değerine sahip. Test boyunca bizim elde ettiğimiz değer ise 6.8 lt/100 km oldu. Biraz performanslı kullanmak değeri yükseltiyor haliyle. 3 silindirli motor ara hızlanmalarda beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşamıyor. Süspansiyon sistemi beklentileri karşılıyor, bozuk zeminlerde fazla rahatsızlık yaşatmıyor. Sonuçta segmenti açısından bakılınca rahat ve konforda beklentileri karşılayabiliyor. 

Neticeolarak; B-SUV segmentine son derece atak ve özellikle dış tasarımı ile genç bir yaklaşım getiren Stonic, kendinden emin güçlü bir duruşa sahip. 

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

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