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Elektrikli araç satışlarında üst üste 3. kez satış rekoru kırıldı

13 Aralık 2024, Cuma 14:10
Küresel elektrikli araç satışları kasımda 1,83 milyonla üst üste üçüncü kez rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion’un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı kasım verilerine göre, dünyadaki elektrikli araç satışları kasımda önceki aya göre 100 binin üzerinde arttı.

Bu artışla, küresel elektrikli araç satışları kasımda 1,83 milyona ulaştı ve elektrikli araçlarda üst üste üçüncü kez satış rekoru kırıldı.

Böylece, elektrikli araç satışları kasımda yıllık bazda yüzde 32, aylık bazda ise yüzde 6 yükseldi.

Çin, kasımdaki küresel elektrikli araç satışlarının 1,3 milyonunu oluşturdu.

Satışlar ocak-kasım döneminde dünyada yüzde 25, Çin'de yüzde 40 arttı

Dünyada ocak-kasım döneminde satılan elektrikli araç sayısı ise 15,2 milyona ulaştı. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 yükseldi.

Bu dönemdeki toplam satışların 9,7 milyonu Çin'de gerçekleşti. Çin'deki elektrikli araç satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 40 arttı.

Ocak-kasım dönemindeki elektrikli araç satışlarının 2,7 milyonu Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta görülürken, bu bölgelerde satışlar yıllık bazda yüzde 3 geriledi.

ABD ve Kanada'da ise söz konusu dönemde 1,6 milyon elektrikli araç satılırken, satışlar yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.

Kalan 1,1 milyon elektrikli araç dünyanın geri kalan ülkelerinde satıldı.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, son üç aydır elektrikli araç satışlarının önemli seviyede yükseldiğini ve üst üste rekorlar görüldüğünü belirterek, "Ancak bölgesel resme baktığımızda, satışların dağılımında bir eşitsizlik söz konusu. Avrupa'da elektrikli araç satışları yüzde 3 gerilerken, Çin kasımdaki satışların üçte ikisini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Dünyada elektrikli araç satışları eylülde 1,7 milyon, ekimde ise 1,72 milyon olmuştu.

AA

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