Elektrikli yarışı hızlandı

Ülkemizde de son iki yıl içinde elektrikli araç satış ivmesi artıyor. Pazara küresel oyuncular birer birer girdi, giriyor. Yarışa son olarak ise dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamı ve “Bugün, Yarın, Daima” mottosuyla Türkiye’ye “merhaba” dedi.

Recep Bozdağ - Yalova

Elektrikli araç pazarında yılın ilk sekiz ayında geçen seneye göreyüzde 83’lük bir artış meydana geldi ve toplam otomotiv pazarında elektrikli araçların payı yüzde 8’i görmek üzere. 20’den fazla marka, 40’tan fazla model ile elektrikli araç pazarı her ay daha da genişliyor.

Cuma günü düzenlenen lansmanla dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD de (Build Your Dreams) geniş ürün gamı ve “Bugün, Yarın, Daima” mottosuyla Türkiye’ye “merhaba” diyerek ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini aldı. 2003 yılından başlayarak bugüne kadar gerçekleştirdiği 5 milyonun üzerinde satış adediyle elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan BYD, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “Blade Batarya” teknolojisiyle dikkat çekiyor. Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak.

Önemli bir adım

Toplantıda konuşma yapan ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek “Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak” dedi. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da Türkiye’de ilk kez tanıtılan BYD modellerinin lansmanında yaptığı konuşmada, dünyada her geçen gün hızla büyüyen markanın gelişimine ve büyümesine paralel olarak BYD’yi Türkiye’de temsil ederek önemli bir adım attıklarını kaydederken, modellerini modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşabilir fiyatlarla sunacaklarını söyledi. Elektrikli araç sektöründe 2022 yılında 1 milyon 860 milyon adet satarak global pazar lideri olarak öne çıktı. 2023’ün ilk 8 ayında gerçekleşen 1 milyon 780 bin adetlik satışı ile liderliğini koruyor.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)