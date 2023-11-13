Elektriklilerde Avrupa’da 1 numara olmak istiyoruz

Peugeot CEO’su Linda Jackson, İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantsında Peugeot ve Peugeot Türkiye’nin başarılarına dair açıklamalarda bulundu.

Recep Bozdağ - İSTANBUL

Peugeot’un 2023’te yaptıklarından, 2024 hedeflerinden, elektrikli araçlara dair gelişmelerden bahis açan CEO Jackson, “Bizim iddiamız Peugeot olarak Avrupa’da elektrikli araç piyasasında 1 numara olmak. Ama sadece Avrupa değil Avrupa dışındaki pazarlarda da önemli pozisyonlar istiyoruz” diyerek, elektrikli araçlar konusuna ne kadar önem verdiklerini şöyle ifade etti:

“Elektrikli araç stratejimizde STLA platformu çok önemli çünkü 2024 sonu itibarıyla Peugeot’nun tüm modellerinin bir elektrikli versiyonu çıkacak. 2023-2024’te de 5 tane yeni elektrikli araç çıkacak. Şu anda Avrupa’da elektrikli araç piyasasında ve bataryalı elektrikli araçlar ile Hatchback ve SUV’larda 1 numarayız. Önümüzdeki dönem çıkacak C segmentindeki araçlarla da Avrupa’daki elektrikli ürün gamı en geniş marka oluyoruz. 2023’te çok büyük rekor satışlar kaydedilerek pazar payında rekor kırıldı. 800 bin olur mu derken 958 bin oldu. 2024’te de daha fazla görünür olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki elektrikli araç geçişi de çok önemli ve hazır olun. Yeni modellerimizle önemli bir atak yapıyoruz. Yeni 208 birinci çeyrekte çıkıyor. 3008 elektrikli ikinci çeyrekte. Hafif ticari araç gamımız yenilenmiş haliyle yılın ikinci yarısının ortasında çıkacak. Yeni 5008 üçüncü çeyrekte sahneyi değiştirecek şekilde atak yapacak.”

408’de dünya Türkiye’yi takip ediyor

Jackson, ayrıca, “Önemli 3 tane model; 408, 508 ve 2008. Bunlar oyunu değiştiren modellerdir. 408’de bilmiyorum farkında mısınız ama Türkiye en iyi satışı yapan ülke oldu. Dünyada 2 numara, Avrupa’da 1 numara. Türkiye hakikaten standartları belirliyor bu anlamda. Diğer pazarlar onu takip ediyor. Türkiye Peugeot satışlarında dünyada beşinci sırada. Birinci sırada Fransa var tabiiki. Emin olun ki eğer beşinci sıradaysanız, global bir sistemin dikkatini ve desteğini alıyorsunuz. Dokuzunculuktan beşinciliğe yükselindi; bu çok büyük bir başarı. Türkiye’deki ekip de çok başarılı anlamına geliyor.” dedi.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)