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10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

En çok satılan spor ve lüks otomobiller belli oldu

10 Ekim 2021, Pazar 14:13
Türkiye otomobil pazarında geçen ay spor ve lüks kategorisinde tüm markalardan satış yapılırken, satışlarda 59 adetle Porsche, 16 adetle Jaguar ve 15 adetle Maserati öne çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylülde otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,9 azalarak 57 bin141 adet oldu.

Geçen ay otomobil satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408, hafif ticari araç satışları da yüzde 28,9 düşüşle 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Geçen ay Türkiye'de lüks ve spor otomobil olarak kabul gören markalar arasında en fazla satışı 59 adetle Porsche gerçekleştirdi. Porsche'u, 16 satışla Jaguar, 15 satışla Maserati ve 5 satışla Lexus takip etti.

Eylülde 3 Lamborghini, 2 Aston Martin ve 1'er adet de Ferrari ile Bentley marka otomobil alıcı buldu.

9 aylık dönemde Ferrari ve Lamborghini satışları 10'u geçti

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında ise 434 bin 800 adetlik Türkiye otomobil pazarında 482 Porsche, 152 Lexus, 80 Jaguar, 61 Maserati, 24 Aston Martin, 18 Ferrari, 12 Lamborghini ve 9 Bentley satıldı.

Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 77 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile Renault izledi. VW, 3 bin 256 satışla dördüncü, Dacia da 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Bu arada, Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 pay olan SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti.

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