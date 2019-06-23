Ferrari’den Hibrit hiper otomobil

Ferrari, ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale’yi tanıttı.

Ferrari SF90 Stradale 1000 HP’lik gücü, 1.57 kg/HP’lik ağırlık/güç oranlaması ve 250 km/s’de 390 kg yere basma kuvveti gibi değerleriyle, bir hiper otomobil olarak karşımıza çıkarken, marka tarihinde bir ilk olarak V8 motoru ürün gamının en tepe noktasına yerleştiriyor. SF90 Stradale, Ferrari’nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor. Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP toplam sistem gücü üretiyor. .

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