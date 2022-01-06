Fiat, üçüncü kez lider

Fiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen, markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendiren ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2021 Gladyatörleri’nde 5 kategoride ödüllendirilen Fiat, satış başarısının yanında “Dijital Autoshow Deneyimi ile Jüri Özel Ödülü”ne, Türkiye’deki en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla da “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” kategorisinde ödüle lâyık görüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2021 yılını 121 bin 254 adet satış ve yüzde 16,4 pazar payı ile tamamladıklarını belirterek, başta Egea ailesi ile Doblo olmak üzere tüm Fiat modellerinin gördüğü yüksek talepten ve oluşturduğu memnuniyetten gurur duyduklarını bildirdi. Ekonomi Servisi

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