Fiat ve Renault birleşiyor

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg sitesindeki bir yorumda Fiat Chrysler ile Renault'yu , dünyanın üçüncü en büyük motorlu araç şirketi haline getirecek birleşmenin, sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle, çaresizlikten doğan bir birleşme olduğu kaydedildi.

Son olarak Fransa'da en büyük hissesi devlete ait otomotiv şirketi Renault ile İtalyan-Amerikalı rakibi Fiat Chrysler arasındaki birleşme pazarlığına hükümetten yeşil ışık gelmesiyle anlaşmaya iyice yaklaşılmıştı.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var. Fiat ve Renault birleşmesi gerçekleşirse şirket yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecek.

Renault'un stratejik müttefiki Nissan ile birlikte düşünülürse o zaman grup dünyanın açık ara farkla en büyük üreticisi haline gelmiş oluyor.