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Focus, yine yeni

25 Ağustos 2019, Pazar 23:07
Yeni Ford Focus, arttırılan konforu, zenginleştirilen donanımı, sportif tasarımı, teknolojik özellikleri ve de değişmeyen sürüş keyfiyle yine 'ben buradayım' demeyi en üst seviyede sürdürüyor.

SUV rüzgârının estiği zamanda böylesi popüler olmuş ve sevilen bir otomobili yeniden tasarlamak zor ve riskli bir iş olsa gerek. Bilindiği üzere Ford Focus ilk çıktığı 1998 yılından beri sürüş keyfini merkeze alan bir bir otomobil ve gördüğümüz kadarıyla bu özelliğini sürdürüyor. Ford, Avrupa’daki en önemli modellerinden olan Focus’un dördüncü nesli üzerinde neredeyse sıfırdan başlayan bir çalışma yaparak ortaya çıkardı. Hatta marka ‘Bugüne kadar üretilen en iyi Ford’ olarak tanımladı yeni nesil Focus’u. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Ford Focus Sedan 1.5 EcoBlue Titanium AT oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Ford Focus Sedan boyutlarıyla segmentinin iri otomobilleri arasında yer alıyor. Şık ve dikkat çekici çizgilere sahip Focus’un büyük ön ızgarası, kenarlara yerleştirilmiş sis farları, büyük farları ve kıvrımlı kaputuyla göze çarpıyor. Profilden bakıldığında yüksek omuz çizgisi, geniş camlar ayrıntılar arasında yerini alıyor. Arka kısma baktığımızda hafif spoyler havasına sahip kavisli bagaj kapağı, profil ve bagaj kapağına taşan büyük farlar ve geniş tampon göze çarpıyor. Plâkalığın hemen üstündeki iri Focus yazısı adeta ben yenilendim diyor. Netice olarak arka kısımda ön kısım gibi oldukça şık duruyor. 

İÇTEN BAKINCA

Yenilenen Focus’un iç mekânı yenilense de daha önceki modellerinden aşina olduğumuz kokpit tasarımı ile bizi karşılıyor. Yenilenen göstergeler Fiesta’dan izlere sahip ve kolay okunabilen ve basit bir yapıdalar. Kokpitin ortasında 8 inçlik renkli dokunmatik ekran kullanışlı ve hızlı çalışıyor. Titanyum donanımıyla gelen bu ekran geri park manevraları sırasında oldukça geniş bir görüş alanı sunuyor. Kadranın ortasında ise 4.2 inçlik bir bilgi ekranı yer alıyor. Dairesel vites kumandası, orta konsoldaki ferahlığı arttırmış ve bolca eşya gözüne yer açılmış. Vites kumandasının arkasına sürüşle ilgili sistemlerin iptal tuşları konumlandırılırken orta konsolun en alt kısmında, kablosuz şarj sistemi için bir bölme mevcut. Klima sistemi oldukça iyi çalışıyor, kumandaları da gayet rahat kullanılıyor. Direksiyon ısıtma fonksiyonu var.  İç mekânda kullanılan plastik kalitesi gayet makul ve işçilik iyi seviyede. Ön konsolun ortasında yer alan gri renk kaplama da bu kaliteli plastiği görsel olarak destekler konumda. Aracın hem ön hem arka bölümünde sunulan yaşama alanı oldukça ferah. Ee! 511 litrelik bagaj da haliyle geniş ve kullanışlı.

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Focus’un kaputunun altında görev yapan 1.5 litrelik EcoBlue motor, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen dizel ünite, aracın 0’dan 100 km/s hıza 10.2 saniyede çıkartıyor. Maksimum hızı 196 km/s olan otomobil 1398 kilogramlık ağırlığa sahip. Yeni Focus fabrika verilerine göre 4.3 lt/100 km’lik ortalama tüketim değerine sahip. Test sürüşümüz esnasında elde ettiğimiz değer ise 5.5 lt/100 km ile ekonomik bir rakam oldu. İlk çalıştırma dışında sessiz olan motor akıcı bir şekilde hızlanırken keyif veriyor. Ara hızlanmalarda da yeterince seri olabiliyor. Orta sertlikteki süspansiyon sistemi, genel anlamda başarılı. Aracın net ve hızlı tepkiler veren direksiyon sistemi, başarılı süspansiyon sistemiyle birlikte Focus’u sınıfının en iyi yol tutan otomobilleri arasında olma özelliğini sürdürmesini sağlıyor. Hatta sportif bir aracı akla getiren sürüş, sürücünün istediği tarzı rahatlıkla yerine getiriyor. Kısacası aracın sürüş keyfi ve konforu bir üst segmente göz kırpıyor adeta. 

Rakipleriyle benzer fiyata sahip olan Yeni Focus’un Titanium seviyesinde zengin bir donanım listesi mevcut. LED gündüz farları, katlanır aynalar, ön/yan/perde hava yastıkları, ikincil çarpışma freni, yokuş kalkış desteği, Cruise Control, 180 derece geri görüş kamerası, elektrikli park freni, anahtarsız giriş ve çalıştırma, sürüş modları (Eco, Normal, Sport), direksiyondan kumandalı vites, çift bölgeli otomatik klima, 8 inçlik dokunmatik ekran, kablosuz şarj gibi uzun bir liste yer alıyor.

Netice olarak, Yeni Focus, arttırılan konforu, zenginleştirilen donanımı, sportif tasarımı, teknolojik özellikleri ve de değişmeyen sürüş keyfiyle yine ‘ben buradayım’ demeyi en üst seviyede sürdürüyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

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