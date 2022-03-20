"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

FYA’dan iki yeni hizmet

20 Mart 2022, Pazar 11:41
Fiat Yol Arkadaşım (FYA) uygulaması şimdi de “Temassız Servis” ve “Mobil Ödeme” çözümlerini sunuyor.

Fiat’ın 200 bine yakın kullanıcısı bulunan ve sunduğu hizmetlerle fark oluşturan uygulaması “Yol Arkadaşım” müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşımayı sürdürüyor. Teknoloji, tasarım ve konfora herkesin ulaşabilmesi için çalışan Fiat, Tofaş’ta geliştirilen ve müşterilerinin ihtiyaç duyulabilecekleri pek çok hizmeti kapsayan Fiat Yol Arkadaşım mobil uygulamasında “Temassız Servis” ve “Modil Ödeme” işlemini kullanıma alıyor.

Fiat’ın pandemi ile birlikte değişen müşteri alışkanlıklarını gözeterek devreye aldığı “Temassız Servis” süreci, kullanıcıların tüm servis işlemlerini uzaktan ve  “online” takip edebilmelerine olanak tanıyor. Türkiye’deki ilk kapsamlı temassız hizmeti sunan uygulama ile gerçekleştirilen servis işlemlerin tamamı kesintisiz ve anlık olarak takip edilebiliyor.

Müşterilere sağlanan uçtan uca temassız hizmet, hız ve kolaylık sunarken, Fiat’ın mevcut servis süreçleri ile temassız servis süreçleri birbirine uyumlu ve entegre çalışıyor. Bu sayede dileyen müşteri istediği aşamada normal servis sürecinden, temassız servis sürecine geçiş yapabiliyor. “Temassız Servis” aynı zamanda Fiat servislerinde görev yapanların tüm servis süreçlerini pratik bir şekilde yönetmesine de imkân sağlıyor.

Kesintisiz ve anlık olarak takip 

“Temassız Servis” uygulamasında takip edilecek aşamalar; online randevu, araç kabul, yedek araç alım, araç durum takibi ve mobil ödeme işlemlerini içeriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden araçları için gereksinim duydukları servis hizmetlerini seçiyor ve takibinde randevu alıyor. Araçlarını servise getirdikten sonra ise tüm aşamaları Yol Arkadaşım Uygulaması üzerinden, anlık olarak takip edebiliyor.

Serviste müşterinin kayıtlı bilgileri üzerinden, aracının ihtiyacına özel çözümler öneriliyor ve Hızlı Tarama (Rapid Check) ile aracın genel sağlığı kontrol ediliyor. Bu aşamaları takiben, müşteriye bilgilendirmeler de yine Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden gönderilmeye başlanıyor. Serviste yapılması önerilen tüm işlemler Fiat Yol Arkadaşım üzerinden müşteri tarafından onaylandıktan sonra işlemlere başlanıyor. Araç servisteyken, müşteri uygulama vasıtasıyla araç üzerinde gerçekleştirilen işlemleri anlık olarak izleyebiliyor. Aracının servis işlemlerinin tamamlandığı ve hazır olduğu bilgisi de yine Fiat Yol Arkadaşım tarafından gönderilen bildirim ile müşteriye iletiliyor.

Ödeme işlemi de Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden gerçekleştirilerek süreç tamamlanıyor. Fiat Yol Arkadaşım uygulaması ile sunulan süreç vesilesiyle Fiat kullanıcıları temassız ve kesintisiz servis deneyimi yaşarken, servis çalışanları üzerindeki iş yükü azalıyor ve aynı zamanda “Kağıtsız Hizmet” dönemi ile servis süreci çevreye daha duyarlı hale geliyor.

Haber Merkezi

Etiketler: FİAT FYA, FİAT YOL ARKADAŞIM, FYA, YOL ARKADAŞIM
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    550 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu

    İlk 6 tur hayal kırıklığıyla sonlanmıştı... Suriye Anayasa Komitesi, yarın yeniden toplanıyor

    Japonya'da kısmi OHAL kaldırılıyor

    Ukrayna - Belarus demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 1 kişi vefat etti

    Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı

    'Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz'

    Milli Takım, Portekiz ile karşılaşacak

    Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi

    İstanbul'da 'kar' gündemiyle ilgili son gelişmeler

    Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

    Lütfen bu bakanı değiştirin

    Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...

    Avrupa’nın mülteci ayrımı

    "İktidar seçim yolsuzluğu derdinde"

    Hani devletin kasasından 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Beşiktaş, üst üste 3. kez puan kaybı yaşadı

    Kanada - Mississauga'da sabah namazı kılanlara çirkin saldırı girişimi

    Son 24 saatte 17328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi vefat etti

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazayla ilgili son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Lütfen bu bakanı değiştirin
    Misbah ERATİLLA

    Tahiri Mutlu’nun taziyesi
    Ahmet BATTAL

    Niyetleri çok iyi, daha çok demokrasi…
    Ahmet Duran

    Ömrünü Risale-i Nur hizmetine adamış dava adamı: Bekir İbiş
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler ve dijital yayıncılık
    Genel

    Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...
    Naci TEPİR

    Zorlu bir devlet adamı: ‘Fatin Rüştü Zorlu’
    Mehmet KARA

    “Kolaysa gelin siz ekin!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.