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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Geçen ayın en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

06 Haziran 2021, Pazar 14:04
Geçen ay en fazla satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, en çok satılan hafif ticari araç markaları ise Ford, Fiat ve Volkswagen olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı.

Toplam satışlarda ilk 5 marka

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti.

Ford, 4 bin 463 satışla dördüncü ve Toyota da 3 bin 466 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında Volkswagen üçüncü oldu

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 135'le Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 33'le Renault ve 4 bin 506 ile Volkswagen izledi.

Toyota, 2 bin 878 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 561 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Mayısta 4 Ferrari satıldı

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart ve Maserati hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Mayısta, 4 Ferrari, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1 Bentley ve 1 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride Ford lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 3 bin 369 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 883 satışla Fiat ve 1.754 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 588 satışla dördüncü ve Peugeot da 514 satışla beşinci oldu.

Ocak-mayıs döneminde ilk 5 marka

Bu arada, yılın ilk 5 ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adetlik satış yapılmıştı.

Bu dönemde Fiat, 47 bin 194 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 34 bin 644 ile Volkswagen ve 32 bin 115 ile Renault takip etti.

Ford, 29 bin 856 satışla dördüncü ve Toyota da 25 bin 639'luk satışla beşinci sırada yer aldı.

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