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5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Haziranda en çok hangi otomotiv markaları tercih edildi?

05 Temmuz 2022, Salı 12:00
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu.

Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 7,9 genişledi.

Toplam pazarda ilk 5 marka

ODD raporuna göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 17 bin 871 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 438 satışla Renault ve 6 bin 640 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 6 bin 106 satışla dördüncü ve Hyundai 4 bin 128 satışla beşinci sırada yer aldı.

Haziran ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 601 ile Fiat oldu. Bunu 11 bin 336 satışla Renault ve 5 bin 584 satışla da VW izledi.

Hyundai, 3 bin 608 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 3 bin 574 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Haziran ayında 67 Lexus, 30 Porsche, 11 Jaguar, 11 Maserati, 2 Ferrari, 2 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında haziran ayında 5 bin 824 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 4 bin 270 satışla Fiat ve 1.102 satışla Renault izledi.

Peugeot 944 satışla dördüncü ve Citroen 670 satışla beşinci oldu.

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