Hilux yenilendi

Toyota’nın 1968 yılından bu yana çöllerden kutuplara dünyanın en zorlu yol şartlarında “Durdurulamaz” kimliğiyle efsane haline gelen Hilux modeli yenilendi.

Hilux, güncellenen donanımları, yolda ve arazide daha yüksek konforu ve genişleyen ürün gamı ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenen Hilux, Avrupa’da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Dikkat çeken yeni dış tasarım, yeniden tasarlanan ön ve arka LED aydınlatmalarla desteklenirken, gövde rengi seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jant seçeneği eklendi. Hilux’ın arazi yeteneklerine, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel (4x2 çeker modellerde) etkisi meydana getiren yeni bir elektronik özellik eklendi. Sistem rolantide motor hızını 850’den 680 d/dak’a düşürüyor ve gaz tepkilerini ayarlayarak daha iyi bir sürüş kontrolü sağlıyor. Bununla birlikte VSC sistemi de güncellendi ve yeni bir lastik açısı monitörü eklendi. 1 tonluk yükleme ve 3.5 tonluk römork kapasite, yeni Hilux ile birlikte tüm 4x4 gövde tiplerinde (Tek Kabin, Ekstra Kabin ve Çift Kabin) sunulmaya başlandı.