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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Honda’nın ‘hibrit’li Jazz’ı

31 Mayıs 2021, Pazartesi 10:00
HONDA ÜRÜN GAMINDA E:HEV LOGOSUNU TAŞIYAN İLK MODEL OLAN HONDA JAZZ HYBRİD VE AİLENİN YENİ ÜYESİ CROSSTAR VERSİYONU 05 HAZİRAN 2021’DE, SIRASIYLA 310 BİN TL VE 320 BİN TL İLE TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKACAK

LANSMAN: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com

Honda, Türkiye’de satışa sunacağı Jazz e:HEV ile hibrit otomobil pazarına yeni bir model daha sunuyor. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, yeni Jazz’ın Honda e:TECHNOLOGY markası altında e:HEV logosu ile gelecek hibrit modellerin başlangıcı olduğunu belirtti. Honda ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Honda Jazz Hybrid ve ailenin yeni üyesi Crosstar versiyonu 05 Haziran 2021 tarihinde, sırasıyla 310 bin TL ve 320 bin TL ile Türkiye’de satışa çıkıyor. 

Başkan Tsumura ayrıca elektrikli sürüşe en yakın deneyimi sunan Jazz e:HEV ile birlikte, ‘Honda’yla Gelecek’ konsepti altında 2021 yılında bir dizi yeniliği de hayata geçireceklerini ve bu yıl Honda’nın pazardaki konumunu daha da güçlendireceklerini söyledi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, “Türkiye’de ilk hibrit otomobili pazara sunan marka olarak bu alanda hedeflerimiz büyük. 2022 yılında toplam satışlarımızın yüzde 15’inin hibrit olmasını hedefliyoruz” dedi.

e:HEV nedir?

Türkiye’de yalnızca gelişmiş hibrit güç-aktarım sistemiyle ilk kez satışa sunulan ve Honda’nın yeni e:HEV logosunu taşıyan yeni Jazz, iç mekân konforu ve pratik kullanım özellikleriyle sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisinde sistem; bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1.5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya, yenilikçi bir sabit oranlı şanzıman ve bütün sistemin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı bir güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Elektrik motoru 109 HP / 80 kW sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretebilirken; yeni Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hız değerine ulaşan motor performansıyla dikkat çekiyor. Yeni Jazz’ın standart versiyonu 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,6 lt/100 km (WLTP) ve Crosstar versiyonu ise 109 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,8 lt/100 km (WLTP) değerleri ile çevre dostu yakıt ekonomisine sahip.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

 

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