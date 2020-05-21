HyundaI’den yeni sporcular

Hyundai, performans otomobilleri serisine yepyeni iki model daha ekliyor.

Hyundai, merakla beklenen yeni geliştirilmiş Veloster N’i geçtiğimiz günlerde tanıtmış ve özellikle genç kullanıcıların yoğun ilgisini çekmişti. G.Koreli marka şimdi de Veloster’ın tamamen elektrikli bir yarış versiyonunu geliştirdi. Veloster ETCR adı verilen konsept araç, yakın bir gelecekte pistlerdeki yerini alacak. Yeni Veloster N, güçlü ve performanslı turbo motorundan çok, sekiz ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanı (N DCT) ile dikkat çekiyor. Veloster N, bu şanzımanın da katkısıyla gücünü ön tekerleklere aktararak 5,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

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