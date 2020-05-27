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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hyundai’nin Akıllı Mobilite Ekosistemi

27 Mayıs 2020, Çarşamba 20:40
Hyundai Motor Company, gelecekteki mobilite vizyonunu daha da yalın bir hale getirmek için akıllı mobilite ekosistem modelini 12 Haziran’a kadar genel merkezinde halka açık olarak sergileyecek.

İlk olarak Ocak ayında yapılan CES 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkan konsept, Kore’den sonra dünya genelindeki birçok faaliyette sergilenecek. UAM-PBV-Hubadlı akıllı mobilite ekosisteminin 1:8 ölçekli bir modelini sergileyerek mobilite alanında ne kadar ciddi adımlar attığını vurgulayan Hyundai, böylelikle insan merkezli dinamik bir şehir hayatı kurmaya yardımcı olacak.

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