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'İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir'

23 Aralık 2021, Perşembe 21:03
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarının görüleceğini belirterek, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir." dedi.

Araç fiyatlarının yükselmesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Erkoç, bu sebeplerin başında Kovid-19 dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi.

Erkoç, Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, kur yükseldikçe araçların fiyatlarının, ÖTV ve KDV'sinin de yükseldiğini dile getirdi.

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını belirten Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, insanların bayilerde araç bulamamasından dolayı da fiyatların yükseldiğine işaret ederek, piyasalarda dengenin yeniden sağlanacağını, tamamen düzelmenin ise 2022'de olacağını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan çip krizinin çözümünün gelecek yılın ortalarını bulacağını ifade eden Erkoç, piyasaya sıfır araç girmesiyle de "fiyatlarda tam bir gerileme" olacağını belirtti.

AA

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