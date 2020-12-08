İkinci elde en çok satılan 10 marka

İkinci el online pazarda, bu yılın Kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu.

Kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticarî araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Satışlarda Kasım 2019’a göre yüzde 17 ve Ekim ayına göre de yüzde 34’lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticarî araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

O 10 marka Kasım satışlarının % 75’İnİ oluşturdu

Bu yılın Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticarî araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418’le ikinci ve Ford da 14 bin 193’le üçüncü sırada yer aldı. Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798’le Opel, 7 bin 360’la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765’le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi. Söz konusu 10 markanın Kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77’sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43’le Toyota oldu. Hafif ticarî araçlar kategorisinde ise 3 bin 207 adetle Fiat Doblo ilk sıradaki konumunu bu ay da sürdürdü.

