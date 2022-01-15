İkinci elde “Premium” işbirliği

İkinci el otomotiv sektöründe “2plan”, Borusan Grup şirketlerinden “Borusan Araç İhale” işbirliği ile yalnızca “Premium” araçların satışa çıkacağı bir ihale düzenleyecek.

Sait Halim Paşa Yalısı’nda 20 Ocak 2022 Perşembe günü 12:00’da başlayacak ve özel davetlilerin katılacağı teklif verme usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, marka ve modelden bağımsız premium otomobiller için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Borusan Araç İhale sistemi üzerinden üyeler online olarak da katılma imkânı bulacak. Borusan Araç İhale ile 2plan’ın birlikte düzenleyeceği premium otomobiller için Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek ihaleye, Borusan Araç İhale üye şirketlerinin yanı sıra pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı özel dâvetli de katılabilecek. Ekonomi Servisi

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.