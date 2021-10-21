“İlk ve tek yerli şanzıman” dünyaya açılacak

Ford Otosan’ın ağır ticarî markası Ford Trucks, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 Milyon Avro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen “Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanı”nı Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı.

Tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk ve tek yerli şanzıman ile Ford Otosan, motor, şanzıman ve aks olarak bütün aktarma sistemlerini beraber üretebilen dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi. 58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK’ın 13,5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman sayesinde Ford Otosan’ın ağır ticarî markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticarî araçlardaki yerlilik oranı % 90’lara ulaşacak. İstanbul - Aslan Özdemir

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