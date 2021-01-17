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17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

IONIQ 5, Şubat’ta görücüye çıkıyor

17 Ocak 2021, Pazar 19:54
Hyundai’nin sadece elektrikli modellerini üreteceği yeni alt markasına ait ilk görselleri paylaştığı IONIQ 5, Şubat ayında düzenlenecek online bir dünya prömiyeriyle görücüye çıkıyor.

Hyundai Motor Company, yeni alt markası IONIQ adı altında ilk modelini üretmeye hazırlanıyor. Çok yakın bir tarihte resmi olarak tanıtılacak olan BEV serisinin ilk modeli olan IONIQ 5, bir CUV’nin tüm özelliklerini gövdesinde barındırıyor. IONIQ markasıyla birlikte yeni bir mobilite çağını başlatacak olan Hyundai, gelişmiş bataryalı elektrikli araçları için özel olarak ürettiği yenilikçi bir sistem olan Electric-Global Modular Platform’u (E-GMP) ilk olarak bu modelde kullanacak.

Yeni tasarımda neler var?

IONIQ 5’in yeni tasarım özellikleri arasında, Parametrik Pikseller ve analogla dijital duyguları birleştiren çevre dostu Renkli Malzeme Kaplama (CMF)dikkatleri çekiyor. IONIQ 5’in ön tarafı, dijital teknolojisini simgeleyen yeni nesil aydınlatma sistemiyle kaplı. IONIQ 5’in motor kaputu da ön tarafı kaplayarak panel boşluklarını en aza indiriyor. Böylece yüksek teknolojili bir genel görünüm kazanılırken aynı zamanda EV araçlar için gerekli olan düşük sürtünme katsayısı da elde ediliyor. Aynı şekilde yüksek aerodinamizm için optimize edilmiş jantlar, şimdiye kadar bir Hyundai EV modeline uygulanan en büyük jantlar olarak öne çıkıyor. IONIQ 5’teki 20 inçlik Parametric Pixel tasarım temasına sahip jantlar, bu özelliğiyle beraber görselliği zirveye taşıyor.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başkanı Sang Yup Lee, “IONIQ 5, Hyundai’nin tasarım DNA’sını oluşturan simgeleri kusursuzca yansıtırken aynı zamanda elektrikli otomobiller arasında tamamen yeni bir müşteri deneyimi sunuyor” dedi. http://www.otohavadis.com

Ultra şarj

IONIQ 5, geleneksel elektrikli otomobillerin aksine, dışarıdan şarj edilebilmesinin yanı sıra bataryalarındaki gücü bir başka araca aktarabiliyor veya genel bir güç kaynağı (110 / 220V) olarak kullanılabiliyor. Araçtan Yükleme (V2L) teknolojisiyle desteklenen otomobil, çeşitli elektrikli aletleri normal priz çıkışıyla çalıştırabiliyor. Ayrıca IONIQ 5, yalnızca 5 dakikalık bir şarjla (WLTP Standardı) 100 km’den fazla yol alabiliyor. Bu sayede dünyanın ultra hızlı şarj yeteneğine sahip nadir EV otomobillerinden biri olarak da fark meydana getirebiliyor.

IONIQ 5, Şubat ayında düzenlenecek online bir dünya prömiyeriyle görücüye çıkacak.

Etiketler: Hyundai BEV, Hyundai CUV, HYundai ioniq, IONIQ 5, Sang Yup Lee
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