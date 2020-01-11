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İşte ikinci el otoda en çok tercih edilen markalar

11 Ocak 2020, Cumartesi 23:08
Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen markalar belli oldu.

Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yıl 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. Böylece pazar önceki yıla kıyasla yüzde 10 büyüdü.

Yalnızca bu yılın aralık ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 194 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin aralık ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.

2019 yılında ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 26,7 oldu.

İlk 10 marka satışların yüzde 75’ini gerçekleştirdi

2019 yılında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 240 bin 870 adet satışla Renault

oldu. Renault'u 239 bin 700 adetle VW, 177. bin 464 adetle Ford, 176 bin 775 adetle Fiat, 98 bin 159 adetle Opel, 94 bin 463 adetle Mercedes-Benz, 88 bin 534 adetle BMW, 78 bin 630 adetle Hyundai, 74 bin 628 adetle Peugeot ve 56 bin 514 adetle de Toyota izledi.

Bu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazarındaki satışların yüzde 75'ini gerçekleştirdi.

En çok satılan modeller: Passat, Focus ve Clio

Geçen yıl ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modelinin satışları (367 bin 803 adet) ikinci el online toplam pazardaki binek satışların yüzde 28'ini oluşturdu.

En çok satan marka sıralamasında VW'nin Passat modeli 58 bin 959 adetle başı çekti.

Ardından 50 bin 148 adetle Ford'un Focus, 49 bin 507 adetle Renault'nun Clio, 43 bin 704 adetle Opel'in Astra, 36 bin 564 adetle Toyota'nın Corolla, 31 bin 916 ile BMW'nin 3 Serisi, 30 bin 400 adetle Fiat'ın Linea, 28 bin 638 adetle Hyundai'nin Accent, 24 bin 911 adetle Mercedes'in C-Class ve 13 bin 56 adetle de Peugeot'nun 301 modeli sıralandı.

2019 yılında en hızlı satılan marka ortalama 30 gün satış hızı ile Hyundai oldu. 

Lüks ve ultra lüks segmentte yaklaşık 95 bin araç satıldı

2019'da ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 olarak belirlendi.

Segmentlere bakıldığında 2019 yılı 2. el online pazarda, A segmentinde toplam 8 bin 80 adet araç satıldı. Segmentin lideri bin 924 adet ile Hyundai oldu. B segmentinde ise toplam 343 bin 360 adet araç satılırken, segmentin lideri 89 bin 336 adet ile Renault oldu. C segmentinde ise toplam 633 bin 232 adet araç satılırken, Renault 93 bin 310 adet ile yine ilk sırada yer aldı.

2019 yılı ikinci el online pazarda, D segmentinde toplam 218 bin 403 adet araç satıldı. Segmentin lideri 63 bin 690 adet ile VW olarak kayıtlara geçti. E segmentinde toplam 83 bin 485 adetlik artışta, 5 bin 152 adetlik paya sahip olan BMW lider olurken, F segmentinde ise toplam 11 bin 460 adetlik satışta, 3 bin 508 adet paya sahip Mercedes-Benz başı çekti.

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