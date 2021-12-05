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İstikamet elektrikliler

05 Aralık 2021, Pazar 22:42
Otomotiv sektörü fosil yakıt mecrasının sonuna yaklaşırken elektrikliye doğru hızlı bir dönüşüm içerisinde. 2030 yılında 230 milyon elektrikli araç yollarda olacak.

Otomotiv sektörü hızlı bir dönüşümün içinde. Elektrikli dönüşümle başlayan bu süreç, özellikle nesnelerin interneti ile hızla farklı bir boyuta ilerliyor. Cep telefonlarının başına ne geldiyse otomobilin de başına o geliyor. Sosyal hayatta olan her değişim otomotive de yansıyor. Akıllı binalar, akıllı arabalar, akıllı şehirler zamanına az kaldı. Otomotiv üreticileri artık kendilerini “otomotiv şirketi” olarak değil “yüksek teknoloji şirketi” olarak tanımlamaya başladı. Otomotiv endüstrisinde oyunun kuralları değişiyor. Otomotiv büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşüyor. Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek.

135 yıl geçti

Dünya, 135 yıllık fosil yakıtlı otomobil macerasında sona yaklaşıyor. Alman Karl Benz, 1886’da ilk modern otomobili üretmesinin üzerinden tam 135 yıl geçti. Daha sonra Henry Ford, 1908’de ABD’de “Model T” adını verdiği otomobili üretim hattından indirdi ve bu model 1927 yılına kadar 15 milyon adetlik üretim rakamına ulaşmıştı. İlk piyasaya çıktığında 860 dolara satılan bu otomobilin fiyatı, 1925’te 250 dolara düştü. 135 yıl sonra fosil yakıtlı otomobiller yerini elektrikli, yüksek teknoloji araçlara bırakmaya başladı. 

Mevcut gelişmeler gösteriyor ki, klasik otomobillerin 150 yılda aldığı yolu, elektrikli otomobiller önümüzdeki 20 yılda alacak.   

2030’da 145 milyon adet olacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2021 Küresel EV Görünümü raporunda, mevcut politikaların devamı halinde küresel ölçekte elektrikli otomobil sayısının halihazırda 11 milyon adetten 2030 yılında 145 milyon adete yükseleceği belirtiliyor. Böylece pazar payı da yüzde 7 olacak. Hatta rapor, hükümetlerin küresel iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için adımlar atması halinde 2030 itibarıyla küresel elektrikli otomobil sayısının 230 milyon adete yükselme ihtimali de var. Yine ayrı rapora göre 2021 yılı ilk çeyrek döneminde küresel satışlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 140 artmış durumda. İlk çeyrekte Çin’de 500 bin, Avrupa’da 450 bin elektrikli otomobil satılmış. 2020 yılında pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 3 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş ve 2020 sonu itibarıyla elektrikli otomobil sayısı 10 milyon adede ulaşmış.

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  • Hüseyin İlhan

    5.12.2021 23:29:16

    Ülkemizde elektrikli araçlar kullanılsa sarjını bugünkü iktidar olsa ucuza asla yaptırtmaz.BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK için fırsat görür ve ona göre ücret alır. Emekli olmasını hak ettiği halde 'Emekli olsunlar sonra bir işte çalışsınlar,İki maaş alacaklar yyyok öyle yağma diyen bir zihniyet var.Kendi yandaşalrına 3-5 hatta 10 maaş verince çifte olmuyor.Üç,beş ve 10 olmuş bunun öenemi yok diyor.NE zeka ne ahkkaniyet ne adalet var bu söz ve fikirde.

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