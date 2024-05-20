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20 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Leapmotor, Avrupa’daki varlığını güçlendiriyor

20 Mayıs 2024, Pazartesi 12:50
Stellantis ve Leapmotor arasında yüzde 51/49 hisseyle Stellantis liderliğinde kurulan Leapmotor International’da yetki süreci tamamlandı.

En ileri teknoloji ve yeniliklerle elektrikli araçları yeniden tanımlamaya ve şirket içi geliştirmeye odaklanan Leapmotor International, hızla genişleme planları ölçeğini genişletirken hem Leapmotor hem de Stellantis'in değerinin artmasına yardımcı olacak.

Leapmotor International, Eylül 2024 itibarıyla Avrupa'da 9 ülkede faaliyete geçecek ve yıl sonuna kadar 200 satış noktasına ulaşacak. Şirket, dördüncü çeyrekten itibaren de Hindistan ve Asya Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika 'da genişlemeyi planlıyor. Bu kapsamda ilk olarak T03 ve C10 modelleri piyasaya sürülecek ve önümüzdeki üç yıl içinde her yıl en az bir yeni model tanıtılacak.

A segmentinde yer alan T03 modeli, B segmenti seviyesindeki iç hacmi ve 265 km WLTP menziliyle kentsel kullanımda öne çıkıyor. C10 ise, 420 km WLTP menzili ve E-NCAP’tan aldığı 5 Yıldız ile dikkat çekiyor. Segmentinin en iyi sürüş ve yol tutuş deneyimini sunan C10, tam donanımlı ve aile odaklı bir D segmenti model olarak öne çıkıyor.

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