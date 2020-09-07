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7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Lüks araçta da ibre 2.el diyor

07 Eylül 2020, Pazartesi 00:32
ÖTV düzenlemesinin sıfır ve ikinci el otomobil pazarına etkilerini değerlendiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yüksek vergi oranına bağlı olarak özellikle lüks ve premium pazarında tüketicilerin sıfırdan çok ikinci ele rağbet edeceklerini söyledi.

Orhan Ülgür

Ağustos ayının sonunda yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası pazarla ilgili öngörü ve beklentilerini aktaran Ülgür, mevcut pazar koşullarını şöyle değerlendirdi:

“ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyle birlikte hem sıfır hem de ikinci el pazarında kısa sürecek geçici bir yavaşlama söz konusu oldu. Hem ÖTV düzenlemesi hem de döviz kurlarının hareketli seyri nedeniyle sıfır fiyatları bir anda belirsiz hale geldi ve markalar hata yapmamak adına fiyat belirleme konusunda dikkatli hareket ediyorlar. Markalar öncelikle yüzde 50 ÖTV diliminde tutabilecekleri araçların fiyatlamalarına konsantre oldular.Genel sürecin de uzamayacağını öngörmekle birlikte 1 hafta içerisinde piyasadaki belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, üst matraha giren lüks ve premium modellerin sıfır olarak satışında ciddi daralma olacaktır. Her ne kadar pazarda çok küçük bir paya sahip olsalar da, dikkat çekici bir gerileme kaçınılmaz görünüyor. Tüketici,hali hazırda kullanmış olduğu aracın segmentin altında bir aracı tercih etmek istemeyecektir.Bu yüzden tüketiciler kendi segmentinde kalmak isteyecekler ve sıfır araç yerine nispeten daha düşük fiyatlı ama yüksek donanımlı, model yılı olarak da sıfırına daha yakın yaşlarda ikinci el araçlara yönelecektir.

Üst segmentte iptaller Yüzde 50’nin üzerinde

Sıfır araç talebine karşılık arzda yaşanan daralma ve ön sipariş satışlarını değerlendiren Ülgür, sözlerine şunları ekledi:

“İkinci elde fiyatların yükselmesinin sebeplerinden biri olan sıfır araç arz durumu, eylül ayı itibarı ile sona erdi. Ancak o dönemde sıra yazdıran müşterilerin davranışları, ÖTV düzenlemesi nedeniyle ters yönde işleyecektir. Daha önce döviz kuru ve araçların geliş fiyatına göre müşterilerin yüzde 20-30 oranında siparişlerini iptal edebileceklerini söylemiştik. Yeni düzenleme, fiyatları ciddi anlamda etkiledi ve özellikle üst segmentlerde sipariş iptalleri yüzde 50’leri aştı.”

2. El pazarı 8 milyonu aşacak

Orhan Ülgür’ün 2020 yılında ikinci el pazarındaki fiyatlar ve ticaret hacmiyle ilgili öngörüleri ise şu şekilde:

“2019 yılında ikinci el pazarı, mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme sahipti. 2020 yılında da pandemiden kaynaklı olumsuz bir durum yaşanmazsa toplam pazarın 8 milyon adedin biraz üzerine çıkacağını öngörüyoruz.”

Etiketler: 2plan, Orhan Ülgür
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