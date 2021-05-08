Mayıs ayı boyunca Dacia fırsatları

Mayıs ayı boyunca Dacia’da cazip fırsatlar var.

Sınırlı sayıdaki LPG’li Duster Comfort ECO- G 115 HP 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatla satışa sunuluyor. Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 HP modeli, 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile Mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor. Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor. Saat 10.00-17.00 arasında seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, satinal.dacia.com.tr adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan online olarak başlatılabiliyor.

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