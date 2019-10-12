Mercedes, yüz binlerce aracını geri çağırıyor

Mercedes-Benz aralarında Sprinter panelvan modellerin de olduğu yüzbinlerce dizel aracını geri çağırıyor.

Otomotiv devinden yapılan açıklamada Alman Karayolları İdaresi KBA'nın Mercedes'in Euro 5 standartlarına uyumlu OM651 dizel motoru kullanan araçlarda yaptığı inceleme sonucu kendilerine arçaları geri çağırma talimatı verdiğini duyurdu.Geçen hafta Bild gazetesinin haftasonu yayını olan Bild am Sonntag, Sprinter modellerin kurallara uygun olmayan yazılım nedeniyle geri çağrılabileceğini yazmıştı. Mercedes'in çatı şirketi Daimler, geri çağırmadan etkilenecek araç miktarının 6 haneli sayıların ortalarında olacağıunu açıkladı. Alman üretici buna 2016 yılına kadar üretilen 260 bin adet bir önceki nesil Sprinter panelvanların da dahil olduğunu ve yetkililerle iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.