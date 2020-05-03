Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Pandemiye minimum filoyla yakalandık. Pandeminin oluşturacağı negatif etki de finansal açıdan sınırlı kaldı” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

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Operasyonel araç kiralama sektörü, 2020 yılına ait ilk çeyrek verilerini açıkladı. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, online ortamda düzenlenen basın toplantısında, yılın ilk 3 aylık dönemine ait verileri, sektörün durumunu ve öngörülerini paylaştı. Yılın ilk 3 aylık döneminde Türkiye’de satılan yeni otomobillerden yüzde 8 oranında pay alan sektörün, toplamda 7 bin 800 adet yeni aracı filosuna kattığını belirten Ekici, “Bu dönemde 1,3 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 29,3 milyar TL oldu. 2018 yılında yüzde 11,5, 2019’da ise yüzde 13,9 oranında daralan operasyonel araç kiralama sektörü, pozitif göstergelerle başladığı 2020 yılının ilk çeyreğinde dearaç tedarikinde yaşanan sıkıntının etkisiyle, yüzde 5,1 oranında daraldı. Sektörün ilk çeyrek itibariyle araç parkı büyüklüğü ise 264 bin adet oldu” dedi.

YATIRIM YAPIP YAKALANSAYDIK...

2020 yılına oldukça umutlu başladıklarını kaydeden İnan Ekici, pademiye minimum filoyla yakalanmalarının etkilerine değinirken şunları kaydettti: “Günlük araç kiralamada yatırım Nisan sonunda başlar, Haziran’ın ortasında bu süreç biter. Günlük kiralamacılar araçları Nisan ayıyla Haziran sonu arasında alır, yüksek sezona hazırlık yapar. Nisan ayı ile Eylül ayı arasında araç parkı trendi yükselir. İlk 3 ayı ve son 3 ayı çok stabil ve en az sayıda araçla geçiririz, çünkü iş o yüksek sezonda olur. Ardından da satışa geçeriz. Dolayısıyla pandeminin ülkemizde Mart’ın 15’inde başlamasından kaynaklı, hiçbir arkadaşım ve hiçbir sektör dostum zaten araç almamıştı. Dolayısıyla minimum filoyla yakalandık. Bu yüzden pandeminin oluşturacağı negatif etki de finansal açıdan sınırlı kalmıştır. Talebin biraz daha düşeceğini öngörerek bir kısmımız da 15 Mart’taki araç sayımızı da azalttık. Bence, 15 Mart’ta bu konunun başlaması, sektörü bir miktar korumuştur. 25 bin adet araç yatırımı yapıp yakalansaydık ve o araçlar boşta kalsaydı bunun altından kalkmak imkânsız olurdu.”

Ekici, uzun dönemli kiralamada çok ciddî bir sorunun, pandemi çok fazla uzamadığı sürece, oluşmayacağı yönünde izlenimleri olduğunuda sözlerine ekledi.

Renault ilk sırada

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk 3 aylık döneminde Renault yüzde 26,5’lik pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,5 ile Fiat, yüzde 12 ile Volkswagen, yüzde 10,8 ile Ford takip etti.