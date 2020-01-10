Nissan’dan 300 milyon dolarlık yatırım

Akıllı Mobilite vizyonunun öncüsü NISSAN, bütün fabrikalarında kullanılmak üzere geliştirdiği ileri teknoloji ve ekipmanlarına yönelik olarak 300 Milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

NISSAN’ın bu yatırımı; üretim operasyonlarını daha esnek, verimli ve sürdürülebilir hale getirirken, aynı zamanda şirketin NISSAN Akıllı Mobilite vizyonunu benimseyen yeni nesil elektrikli ve akıllı otomobiller sunmasına da yardımcı olacak. Yenilikleri ilk olarak Japonya’daki Tochigi Fabrikası’nda uygulamaya alan NISSAN, 2020’de yeni üretim teknolojisini farklı ülkelerdeki fabrikalarında da uygulayacak.

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