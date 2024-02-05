EVS Elektrikli Vasıta Sistemleri A.Ş. şirketi, aralarında önemli şirketlerin bulunduğu toplam 27 şirketle “Şarj Club” oluşumunu ortaya çıkararak şarj operatörlerinin istasyonlarını, ATM gibi, ortak kullanıma açmasını sağladı.

Recep Bozdağ - Yalova

Türkiye’nin şarj operatörlerinden biri olan Sharz, elektriklileşme sürecini hızlandırmak ve sektörde bir ilki gerçekleştirmek için büyük bir adım attı.

EVS Elektrikli Vasıta Sistemleri A.Ş. şirketi, aralarında önemli şirketlerin bulunduğu toplam 27 şirketle “Şarj Club” oluşumunu ortaya çıkararak bahsi geçen şarj operatörlerinin istasyonlarını ortak kullanıma açmasını sağladı. Sharz, elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak adına önemli bir projeye gerçekleştirdi. Şarj istasyon ağı işletme lisansı alan şirketler, şarj ünitelerini merkezden çalıştırmak ve müşterileri ile ödeme sistemlerini yönetmek için gelişmiş yazılımlara ihtiyaç duyuyor. “Şarj Club” adını verdiği toplulukla birlikte yazılım ve alt yapı desteği sağladığı çözüm ortağı 27 adet şarj ağı işletmesinin bir araya getiren EVS’nin şarj operatörü şirketi Sharz.net ise artık tüketicilerin aynı anda 1000 adet üzeri şarj istasyonunu kullanabilmesine olanak tanıyor.

Ortak ATM gibi

Ülkemizi elektrikli araç konusunda söz sahibi yapmak adına çalıştıklarını belirten Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, “Merkezi ya da bir üst çatısı olmayan, büyük bir şarj ağı topluluğunu bir araya getirerek, ortak ATM mantığıyla elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün 60 bin adet olan elektrikli araç sayısı yeni yılda rahatlıkla 150 bine ulaşacağı için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sayede elektrikli aracı olan tüketiciler, tıpkı ortak ATM gibi tercih ettikleri şarj operatörünün mobil uygulaması ile 1000 üzeri şarj istasyonunu kullanabiliyor. Birçok üyelik veya kullanım kartı gerekliliği de ortadan kalkmış oluyor.” açıklamasını yaptı.