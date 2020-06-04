"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Otomatik vites satışlarında dikkat çeken artış

04 Haziran 2020, Perşembe 15:27
Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi.

Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

Vatandaş, vergisi düşük olanı tercih etti

Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentine göre, pazarın yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Otomatik vites otomobil satışları yükselişte

Öte yandan, bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin 514 adetlik satışla yüzde 70, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adetle yüzde 30 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52 olurken, 78 bin 854 adetlik satış belirlenmişti.

Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70'e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.

AA

Okunma Sayısı: 711
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.