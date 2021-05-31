Otomobil kredisi katlandı

2021 yılının ilk 4 aylık döneminde otomobil kredileri stok bakiyesi yüzde 102 artışla 82.6 Milyar TL’ye ulaştı.

Toplam otomobil kredileri içerisinde finansman şirketlerinin payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Yeni araç pazarı yüzde 73 artış gösterirken 2.el araç satışları da canlılığını koruyor. ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, bu dönemde markalar tarafından düzenlenen kampanyaların kredi hacmini arttırmasında etkili olduğunu belirterek “Piyasa koşullarını değerlendirdiğimizde sıfır otomobiller için kredi kullanımının yüzde 30-40 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2. el otomobil alımında kredi kullanım hacminde kredi kullanımının önceki senelere göre arttığı gözlemli- yoruz. 2021 yılının tamamında ise kredi hacminin büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.