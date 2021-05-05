"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Otomobil satışlarında hangi araçlar ilgi gördü?

05 Mayıs 2021, Çarşamba 15:30
Geçen ay en fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası ise Ford olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında toplam pazarda 96 bin 428 satış yapılmıştı. Böylece, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları adet bazında mart ayına kıyasla geriledi.

Öte yandan, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.

Toplam satışlarda Fiat ilk sırada

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 8 bin 716 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 7 bin 125 adetle Volkswagen (VW) ve 6 bin 674 adetle de Renault takip etti.

Ford, 5 bin 478 satışla dördüncü ve Toyota da 4 bin 542 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında Hyundai ilk 5'e girdi

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 6 bin 250 adetle Renault oldu. Bunu, 5 bin 920 adetle Fiat ve 5 bin 759 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 3 bin 600 adetle dördüncü, Hyundai de 2 bin 880 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları devam etti

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 4 Bentley, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 8 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride Ford lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 67 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 796 satışla Fiat ve 1.366 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 942 satışla dördüncü ve Peugeot da 690 satışla beşinci oldu.

Ocak-nisan döneminde ilk 5 marka

Öte yandan nisan ayı sonu itibarıyla (ocak-nisan dönemi) bakıldığında ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Bu dönemde Fiat, 37 bin 176 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 28 bin 384 adetle Volkswagen (VW) ve 26 bin 785 adetle de Renault takip etti.

Ford, 25 bin 393 satışla dördüncü ve Toyota da 22 bin 173 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, otomobil satışının lideri 25 bin 243 satışa Fiat, hafif ticarinin lideri de 19 bin 29 adet satışla Ford olarak kayıtlara geçti.

AA

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Kanada'da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu için onaylandı

    İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

    Yurtdışından gelenlere hac ibadeti yasaklanabilir

    AB savunma bakanları Brüksel'de toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Erdoğan ve Putin Sputnik V aşısını görüştü

    Bilinçsiz ilaçlama sebep oldu

    'Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi'

    Myanmar'da gözaltına alınan gençlerin kaybolduğu iddia edildi

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Somali'de binlerce kişi sel sebebiyle yerinden oldu

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    Hangi ülkede ne kadar aşı yapıldı?

    Bakan Akar operasyonlar hakkında bilgi verdi

    Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

    Zor durumdaki Gazze'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor

    İskoçya, Birleşik Krallık'tan ayrılacak mı?

    Bulgaristan'da yeniden erken seçim kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yıl sonra geldiğimiz yer
    Süleyman KÖSMENE

    Aşı orucu bozar mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Muhalife itikâf neden yasak
    Genel

    İntiharları önlemek için planınız var mı?
    Cevher İLHAN

    “Dinî programlar”da da siyasî propaganda
    Genel

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdurrahman AYDIN

    Sıddıkların sadâkati

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.