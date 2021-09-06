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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Otomotiv endüstrisi 2,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

06 Eylül 2021, Pazartesi 13:44
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımını yüzde 57 artırarak 2,4 milyar dolarla toplam ihracattan yüzde 12,8 pay aldı.

Yılın 8 ayında ihracatını, 2020 Ocak-Ağustos'a göre yüzde 29 artıran sektör, 18,8 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, geçen yıl aralık ayında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında tüm sektörlerin hedef pazarı haline gelen Birleşik Krallık takip etti. Birleşik Krallık'a ihracat, yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeleri, yüzde 76 artış ve 260 milyon dolar ihracatla Fransa, yüzde 174 yükseliş ve 185,6 milyon dolar dış satımla Slovenya, yüzde 53 artış ve 179 milyon dolar ihracatla İtalya takip etti.

Ağustos ayında "tedarik endüstrisi" ihracatı yüzde 31 artarak 956 milyon dolar oldu. "Binek otomobil" ihracatı yüzde 61 artarak 653 milyon dolara, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yüzde 149 yükselerek 592 milyon dolara, "otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artarak 117,5 milyon dolara ulaştı.

Etiketler: otomotiv endüstrisi, ihracat
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