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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Otomotiv pazarında son durum

02 Mart 2021, Salı 13:53
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın şubat ayında geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 24,2 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede ulaştı.

10 yıllık şubat ortalama satışları arttı

Bu yılın şubat ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 büyüyerek 13 bin 755 adet olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 arttı.

Vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar tercih edildi

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-şubat döneminde, pazarın yüzde 87,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 57 ve B segmenti otomobillerde satışlardan yüzde 29,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 42 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 33,8 payla SUV ve yüzde 22 payla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 220,8 arttı

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobil satışları yüzde 59,2 pay aldı.

Dizel otomobillerin payı yüzde 27,4 pay, hibrit otomobil satışları yüzde 8,7 pay, otogazlı otomobil satışları yüzde 4,6, elektrikli otomobillerin payı da yüzde 0,2 oldu.

Ocak-şubat döneminde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 26,5, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 37,4 ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 220,8 artış gösterdi.

Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Türkiye hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 78,5 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,7 payla ikinci sırada yer aldı.

AA

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