Otomotiv üretiminde düşüş

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 921 bin 187 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ocak-ağustos dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 8 ayında hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Toplam otomotiv üretimi 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, geride bırakılan sekiz ayda Türkiye’de üretilen otomobil sayısı ise 610 bin 222 adet oldu.

Aynı dönemde toplam pazar yüzde 46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil pazarı yüzde 44 azalarak 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı.

