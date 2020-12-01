Otomotiv yükseliyor

EKİM AYI ANKETİNE GÖRE, İÇ PAZARDAKİ SATIŞLAR BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA YÜZDE 2,9 ORANINDA ARTARKEN, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE TOPLAM YÜZDE 20’LİK ARTIŞ KAYDEDİLDİ.

Otomotİv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Ekim Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan üyelerden yola çıkarak elde edilen verilere göre, iç pazardaki satışlar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam yüzde 20’lik artış kaydedildi. Ankete katılan OSS üyeleri yılın ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yıla kıyasla ise satışlarında yüzde 18’lik bir artış sağladı. Üretici üyelerin kapasite kullanımı Ekim ayında yüzde 82 oranında gerçekleşirken, ihracata bakıldığında ise üretici üyelerin bir önceki aya göre yüzde 2.3 oranında ihracatlarını artırdıkları görüldü. OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp açıklamasında dünyanın ve ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Ekim ayının geneline baktığımız zaman, sektörümüzün hem bir önceki aya hem de bir önceki yılın aynı ayına göre büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Kış aylarının gelmesiyle Koronavirüs etkisinin gözle görülür şekilde arttığını, salgının seyrinin ve bunun sonucu mevcut ile olası kısıtlamaların kapsamının satış sonrası pazarının da kısa ve orta vadedeki gidişatında önemli rol oynayacağını söyleyebiliriz. Tedbir amaçlı bireysel araç kullanımının artması, hem de kamuya hizmet veren araçlara ihtiyacın bu dönemde artış göstermesi, bizlerin yaptığı işin önemini bir kat daha arttırıyor” dedi.