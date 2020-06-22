Pandemiden rekor çıkacaK

Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “4 bin 500 adet olarak güncellediğimiz hedefimizle, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemiye rağmen kırmış olacağız” dedi.

HABER: RECEP BOZDAĞ

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Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, Türkiye’deki premium araç pazarıyla birlikte her iki markanın 5 aylık performansını ve yıl sonu hedeflerini online toplantıda paylaştı.

Koronavirüs süreciyle birlikte 55 bin adet olması beklenen premium pazarının 45 bin adet seviyesinde yılı kapatabileceğini öngördüklerini aktaran Süslü, “Kayıplar Nisan ve Mayıs aylarında yaşandı. Bundan sonraki dönemde pazarın daha canlı olmasını bekliyoruz. Alfa Romeo ve Jeep olarak, premium pazarda pazar payımızı 4 puan artışla yüzde 10’a yükseltmeyi hedeliyoruz. Satış hedefimizi depazara paralel olarak 4 bin 500 adet olarak güncelledik. Bunu gerçekleştirdiğimizde, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemiye rağmen kırmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Süslü, Jeep’in2022 marka vizyonu doğrultusunda, sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla premium pazarda 10 bin barajını aşan dördüncü marka olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

YENİ ÜRÜNLER

Türkiye’de satışa sunulacak yeni model ve motor seçenekleri hakkında bilgiler veren Süslü, “Üretimi Avrupa’ya taşınan Compass, pazarda daha iddialı şekilde yerini alacak. Yeni 1.3 litre Firefly motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 litre dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki yerimizi genişleteceğiz. Bu yıl pazara sunacağımız bir diğer önemli yenilik ise Compass 4xe Plug-in Hibrit olacak” diye konuştu. Temmuz’da Renegade’e yeni bir motor seçeneği daha ekleneceğini de duyuran Özgür Süslü, 1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motorlu Renegade’in Jeep ürün gamının en ulaşılabilir modeli olacağı bilgisini verdi.

Süslü, Compass 4xe Plug-in Hibrit modelinin, Eylül veya Ekim aylarında pazara sunmayı planladılarını da belirtirken, 1.0 turbo motorlu Renegade’in ise 189 bin 900 TL satış fiyatıyla geleceğini ifade etti.

Alfa Romeo GTA’dan 1 veya 2 adet getirebiliriz

Alfa Romeo’nun bu sene 110’uncu yılını kutladığını hatırlatan Özgür Süslü, “GTA ve GTAm modellerini 2021 yılında Türkiye yollarıyla buluşturacağız. Alfa Romeo GTA, 0-100 km’yi 3.6 saniyede kat ediyor. Üretimi, 500 adetle sınırlı olacak. Şu anda dünya çapında talep toplama aşaması devam ediyor. 2021 yılında, ülkemize 1 veya 2 adet getirebiliriz” dedi.