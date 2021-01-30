Pandemiye rağmen en çok satan Toyota oldu

Toyota 2020’de dünya çapında 9.5 milyonluk satış gerçekleştirdi. Toyota pandemiye rağmen en çok satış yapan üretici unvanını aldı.

Toyota, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisine rağmen 9.5 milyon adetlik global satış ile dünya otomotiv sektöründe en çok satışı gerçekleştiren üretici oldu.

Yıl toplamında önceki yıla göre sadece yüzde 10.5 düşüş yaşayan Toyota, Aralık ayında yüzde 10.3 büyüme kaydederek, yılın son dört ayında arka arkaya gelişim gösterdi. Toyota’nın bu başarısında son dönemde yükselişte olan Kuzey Amerika, Çin, Avrupa ve Japonya’daki satışlar etkili oldu. Son 3 ayda elde edilen önceki yıla göre yüzde 6.8 büyüme ise ilk tahminlerin ötesine geçti.

Herkes İçin Hareket Özgürlüğü kapsamında sunduğu mobilite çözümleri ile her zaman daha iyi otomobiller üretme hedefiyle hareket eden Toyota, yıl içerisinde tedarikçiler ve yetkili satıcılarıyla birlikte aldığı kapsamlı önlemler ve müşterilerin desteğinden yararlanarak pandeminin etkisini en aza indirdi.

Hibritler ve elektrik motorlu araçların payı yükseldi

Bununla birlikte Toyota, 2020 yılında elektrik güç ünitesine sahip otomobillerinin de satış oranını arttırmayı başardı. Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika başta olmak üzere global elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 23’e yükseldi. Toyota’nın dünya çapında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 1.7 puan artarak 1.95 milyon adet olarak gerçekleşti.

Toyota’nın 2020’de en çok satan modeli ise önceki yıla göre gösterdiği yüzde 2.9 artış ile 994 bin adetle RAV4 SUV modeli oldu.