Peugeot 208 Avrupa’nın 1 numarası

Peugeot, 2021 yılının ilk iki ayında Avrupa’da rekor satış performansı sergiledi.

Peugeot 208 en çok satan, Peugeot SUV 2008 ise en çok satan dördüncü otomobil oldu. Bu sonuca göre Avrupa’nın en çok satan ilk beş modeli sıralamasında iki Peugeot modeli yer alıyor. Peugeot 208, iki ay üst üste, Avrupa’nın en çok satan otomobilleri listesinde zirvede yer alıyor. Marka aynı zamanda tarihinde ilk kez hem ay bazında hem de yıl toplamında birinci sırada yer alıyor. Peugeot SUV 2008 de son derece başarılı bir performans sergiliyor. Peugeot SUV 2008, % 21 küçülen pazarda 2020 yılına göre % 64 artışla ay bazında üçüncü sırada yer alırken 2021 yılı toplamında dördüncü sırada yer alıyor.