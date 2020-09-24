Renk renk kişisel konfor

Yeni Citroën C3 modern ve gösterişli bir görünüme sahip bir otomobil. Renkli bir kişilik ve benzersiz konfor seviyesi ile sınıfındaki diğer otomobillerden ayrışan Yeni Citroën C3, 22 Eylül itibariyle 156.500 TL’den başlayan fiyatlarla Citroën Yetkili satıcılarında satışa sunuldu.

Citroën Türkiye, markanın tüm dünyada en çok satan modeli olan C3’ün Türkiye lansmanını dijital olarak yaptı. Üçüncü nesil C3, 2016 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu 850.000 adetlik satış performansıyla başlı başına bir başarı hikâyesi yazmıştı. Yeni Citroën C3 modern ve gösterişli bir görünüme sahip, başka hiçbir otomobile benzemiyor. Renkli bir kişilik ve benzersiz konfor seviyesi ile sınıfındaki diğer otomobillerden ayrıştığını kabul etmek lazım.

Yeni konsept otomobillerden ilham alınan ve yeni LED farlarla desteklenen ve tamamen yeni Citroën kimliğini yansıtan karakterli bir ön görünümü beraberinde getirirken; zengin dış görünüm kombinasyonu, üç yeni tavan dekoru, yeni alaşım jantı ve ikisi de yeni olmak üzere iki farklı iç ambiyans alternatifi ile yeni Citroën C3 son derece zengin bir özelleştirme ve kişiselleştirme potansiyeli sunuyor. Markanın yeni görsel imzası niteliğinde olan yeni Airbump® tasarımları modern ve çekici bir görünümü beraberinde getiriyor. Daha çok üst segmentlerde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklar tamamen yeni bir araç içi konfor deneyimi sunarken, 12 farklı ileri sürüş destek sistemi, yedi inç dokunmatik ekranı ve akıllı telefon ekran yansıtması için Mirror Screen de dahil olmak üzere birçok internet bağlantılı hizmet gibi özellikler günlük hayatı kolaylaştırıyor ve benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle yeni Citroën C3, 22 Eylül itibariyle 156.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Özgün tasarım

Çok yönlü bir şehir otomobili ve bir satın alma sembolü olan üçüncü nesil Citroën C3, satışa sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 850.000’den fazla müşteriyi kendine çeken birçok avantaja sahip. 2016 yılından bu yana kullanılan ve C3 Aircross SUV, Berlingo and C5 Aircross SUV gibi güncel modellerde de kullanılan tasarım dili 2020 yılı için yenilendi. Yeni Citroën C3, benzersiz tasarımı kadar zengin kişiselleştirme seçenekleri ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle de sınıfının en özel otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni ön tasarım dili

Yeni Citroen C3, yeni ön tasarımıyla Citroen ürün gamının tasarım dilini tamamen yeni bir noktaya taşıyor. Söz konusu yeni ön tasarım 2016 yılında Paris Otomobil Fuarında sergilenen CXPERIENCE konsept otomobilinden esintiler taşıyor. Söz konusu esintiler yeni Citroen C3’e yeni ve daha heybetli bir görünüm kazandırıyor. Yeni Citroen kimliğini yansıtan yeni ön görünüm kaput yüksekliğini vurguluyor. Markaya ait logo ile birlikte krom bir şerit LED gündüz farları arasında boylu boyunca uzanıyor ve otomobilin genişlik algısına katkı sağlıyor. Ayrıca tüm donanım seviyelerinde LED teknolojisiyle donatılan yeni ön farlar daha teknolojik bir görünüm sergiliyor. Bunun dışında alt bölümdeki renkli krom çerçeveleri yeni Citroen C3’e modern ve havalı bir görünüm kazandırıyor. Airbump®’daki kapsül tasarımını andıran yeni arka yan panel desenleri otomobilin geneline hakim modern ve havalı görünümü tamamlarken, 3-Boyutlu tasarıma sahip stop lambaları da modern ama aynı zamanda daha teknolojik bir görünümü beraberinde getiriyor. Bagaj kapağının ortasındaki krom çerçeveli parlak siyah marka logosu arka kısımdaki modern görünümü tamamlıyor.

Zengin kişiselleştirme

C3, 2016 yılında satışa sunulduğunda bu segmentte bu kadar zengin bir kişiselleştirme seçeneği sunan ilk modeldi. Bu ilk devam eden süreçte markanın diğer modellerine de yansıdı. Müşterilere çok daha fazla seçenek sunan yeni C3 kişiselleştirme konusunu daha da ileriye taşıyor. Söz konusu zengin kişiselleştirme seçenekleri müşteriye satın alacağı otomobili kendi kişisel zevkine ve karakterine uygun olarak şekillendirme imkânı sunuyor. Yine bu kişiselleştirme seçenekleriyle hem dış tasarımda, hem de iç mekânda çok daha canlı, çok daha renkli bir görünüm elde edilebiliyor. Örneğin Renk Paketi ile birlikte Airbump® ve sis lambalarının çevresi renkleniyor.Müşterilerine sunduğu kişiselleştirme imkânlarını geliştirmeye devam eden yeni Citroen C3, gövde renklerinden, çift renk uygulamasına, sis farları ve Airbump® çevresinde yeni renkli süslemeler ve tavan kapsülünü süsleyen renk uygulamaları da dahil olmak üzere çok zengin kombinasyon çeşitleri sunabiliyor. Yeni C3; yedi gövde rengi, Airbump® ve sis lambalarını çevreleyen dört Renk Paketi, dört tavan rengi seçeneği, üç tavan dekoru rengi dışında 16 inç yeni jant modeli ile segmentinin en kişiselleştirilebilir otomobili.

Farklı iç mekanlar

Kişiselleştirme programı, La Maison Citroën (Techwood renk teması) ve huzur veren İskandinav tarzı iç mekânda da devam ediyor. Standart olarak sunulan renk teması dışında biri daha sıcak ve şık, diğeri daha dinamik olmak üzere iki renk seçeneği daha bulunuyor. Yeni C3, rahat ve konforlu bir iç mekân sunuyor. Kapı panellerinde ve koltuklarda kullanılan renk ve malzemelerin birbiriyle uyumu sıcak ve huzurlu bir ambiyansı beraberinde getiriyor. Zümrüt ambiyans, koyu renkler ve zümrüt renk dokunuşlarıyla kontrast oluşturuyor. Dinamik bir görünüm sergileyen kaliteli malzemelerle bezenen iç mekânda uygulanan renkli şeritler kalite hissini daha da yukarıya taşıyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı Techwood ambiyans açık renk ahşap uygulamalarla şık bir görünüm ve sıcaklık sunuyor.

Advanced Comfort koltuklar

Yeni C3, markaya özgü benzersiz konfor seviyesiyle dikkat çekiyor. ‘Konfor’ kavramını tamamen yeni bir boyuta taşımak üzere Yeni C3’ün geniş ve cömert koltukları büyük bir özenle şekillendirildi. Tıpkı yeni C5 Aircross SUV ve yeni C3 de %100 Citroen yeniliği olan Advanced Comfort koltuklarla donatılıyor. Koltuklar, hem görsel olarak hem de şekilli yüzeyi ve bel desteğiyle (sürücü tarafından ayarlanabilir) oturum olarak gelişmiş bir konfor seviyesi sunuyor.15 mm kalınlıkta dolgu malzemesinin de katkısıyla konforlu bir oturum sunan yumuşak bir yüzey elde ediliyor. Dinamik sürüşlerde güçlü bel desteği gerekli olan yanal desteği sağlayarak sürüş konforuna katkı sağlıyor.

Bağlanabilirlik

MIRROR SCREEN; Apple CarPlay™ teknolojisi akıllı telefonun sisteme bağlanmasını ve akıllı telefon ekranının aracın ekranına yansıtılmasına imkân sağlıyor. Sürücü böylece akıllı telefonundaki multimedya içeriklere bu ekran üzerinden ulaşabiliyor veya akıllı telefonunu bu dokunmatik ekran üzerinden kumanda edebiliyor.

En güncel motorlar

Sadece 3,99 metre uzunluğu ile oldukça kompakt bir yapıya sahip olan yeni C3,10,7 metre dönüş çapı ile son derece atak ve kıvrak bir sürüş sunuyor. Beş kapılı gövdesiyle beş kişiyi rahat ettirecek yaşama alanını ve bagajı kullanıma sunan yeni C3, Euro 6 emisyon normlarını karşılayan yüksek verimlilik seviyesine sahip ekonomik motor seçenekleriyle şehir içi ve şehir dışı yolculuklar üstün sürüş keyfi sunuyor.

Başlangıç seviyesinde benzinli üç silindirli PureTech 83 S&S beş vitesli manuel şanzıman, bir üst basamakta ise otomatik şanzıman kullanıcıları için yeni C3 PureTech 110 S&S EAT6 sunuluyor.