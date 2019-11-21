Sakarya'dan 3,9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya'da, yılın 10 aylık döneminde üretilen 225 bin 835 aracın yüzde 88,6'sı yurt dışına satıldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,1'inin yapıldığı Sakarya'dan, yılın ocak-ekim döneminde ihraç edilen 200 bin 249 araçtan 3 milyar 858 milyon 287 bin dolar ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle birçok sektörün katkısıyla 148 ülke ve 11 serbest bölgeye toplam 4 milyar 226 milyon 327 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-ekim döneminde Sakarya'da 206 bin 220 otomobil, 141 kamyonet, 592 midibüs, 644 otobüs ve 18 bin 232 traktör olmak üzere 225 bin 835 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,7'sinin yapıldığı kentte, günde 753 araç banttan indirilerek, 667'si yurt dışına satıldı.

Yılın 10 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88,6'sına denk gelen 200 bin 249'u ihraç edilerek 3 milyar 858 milyon 287 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,1 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde kentten 208 bin 21 araç ihraç edilmişti.