Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye ihracat yaparak ülke ekonomisine 1,3 milyar dolar döviz kazandırdı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasındaki Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine yüzde 1,3 milyar dolar katkı sağladı. Sakarya'nın ocak-mart ihracatı özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,44 düştüğü belirtildi. İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini koruyan kentten, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Sakarya, otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisi ile diğer sektörlerin de katkısıyla ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor. AA

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