Skoda Enyaq iV ile yeni dönem

Skoda, tamamen yeni ENYAQ iV modelini Prag’daki online dünya prömiyeriyle tanıtarak E-Mobility stratejisinin yeni adımını attı ve marka adına yeni bir dönem başlattı. Tamamen elektrikli SUV, MEB elektrikli araç platformu üzerine yapılan ilk model oldu.

Skoda ENYAQ iV arkadan itiş veya dört çeker sürüş seçeneğiyle birlikte günlük kullanıma uygun oranda menziller sunacak ve tek bir şarjla 510 kilometreye kadar yol kat edebilecek. Elektrikli mimarinin getirdiği avantajlar sayesinde her Skoda modelinin bir özelliği olan geniş iç hacim ve pratikliği daha ileri seviyeye taşıyacak. Bu sayede OCTAVIA’ya yakın boyutlarla KODIAQ kadar geniş bir yaşam alanı sağlayacak.

Skoda ENYAQ iV

Skoda, yeni SUV modeliyle birlikte markanın duygusal tasarım dilini Design Selections adı altında tamamen yeni bir kabin konsepti sunarak farklı opsiyonların tercih edilmesinin önünü açıyor.

Klasik bir kabinden ziyade yeni standartlara sahip Design Selections konseptini sunan ENYAQ iV, her bir Design Selection versiyonu kullanıcıları daha iyi hissettiren, doğal, sürdürülebilir materyallerin olduğu bir konsepti getiriyor. Yeni, akıllı mimari sayesinde kişiselleştirme özelliklerinin yanı sıra 10 farklı tema paketi sunuluyor. Böylece kullanıcılar kendi zevklerine özel bir kabin tercih edebiliyorlar. Bununla birlikte ENYAQ iV’nin kabininde diğer Skoda modellerinden daha büyük olacak şekilde 13 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Gelişmiş bağlantı özellikleriyle yeni SUV modeli her zaman ağa bağlı kalabiliyor. Batarya şarj durumu, kabin sıcaklığı gibi temel özellikler, Skoda Connect uygulaması işe uzaktan yönetilebiliyor.

Skoda ENYAQ iV Founder Edition

ENYAQ iV’de 1895 adetle limitli bir seri

Skoda, yeni bir dönem başlatan ENYAQ iV modeline özel olarak marka kurucuları Václav Laurin ve Václav Klement’i onurlandıran Founders Edition’ı satışa sundu. Skoda’nın kurulduğu 1895 yılına gönderme yapacak şekilde 1895 adetle sınırlandırılan bu özel seri, 125 yıllık başarılı geçmişin yıldönümünü kutlayan bir model olarak öne çıkacak.

Bu modelde çok fonksiyonlu deri direksiyonun yanı sıra Çek Kristal üreticisi Preciosa tarafından yapılan Founders Edition logosu yer alacak. Bu özel serinin teslimatları 2021 yılında başlayacak.

Skoda ENYAQ iV

Beş farklı güç seçeneği

Tamamen elektrikli ENYAQ iV, 109 kW’den 225 kW’ye kadar farklı güce sahip beş elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesi modeli ENYAQ 50 iV olurken, ürün gamının en üzerinde yer alacak ENYAQ vRSiV 225 kW güce ve 460 Nm maksimum torka sahip olacak. 4×4 sürüşe sahip ENYAQ vRSiV’nin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 6.2 saniye olacak. ENYAQ modelleri 160 km/s, ENYAQ vRS 180 km/s maksimum hıza sahip olurken, en uzun menzile sahip versiyona tek şarjla 510 km yol kat edebilecek.

Founders Edition ve ENYAQ vRSiV modelleri, ışıklandırılmış radyatör ızgarası ile Kristal Yüze sahip olacaklar. ENYAQ 80 iV ve ENYAQ 80x iV versiyonlarında ise bu bir opsiyon olarak sunulacak. Bu tasarım detayı Skoda VISION iV konseptinden ilham alarak yapıldı ve kristal görünüme sahip ENYAQ iV’nin ön panjuru 130 LED ile aydınlatıldı. Founders Edition iki motor/batarya seçeneğiyle ve iki farklı renkle sunulacak. Aynı zamanda 21 inç jantlar, sportif ön ve arka detaylar ile sürdürülebilir malzemeden üretilen deri döşemeler ile gelecek.

ENYAQ iV günlük kullanımlara her zaman uyum sağlayacak şekilde hızlı şarj özelliklerini de destekliyor. ENYAQ’da 55 kWh, 62 kWh ve 82 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneği mevcut olacak. 125 kW’ya kadar olan süper hızlı şarj kapasitesine sahip ENYAQ iV’de, 82 kWh’lık batarya, DC şarj noktasında yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar sadece 38 dakikada dolabiliyor. Bununla birlikte AC şarj ünitesinde ise, batarya boyutuna bağlı olarak 6-8 saat arasında tamamen dolum gerçekleşebiliyor. Bu da kullanıcıların gece eve geldiklerinde araçlarının sabah tamamen dolu olmasını sağlıyor.

ENYAQ iV modeli 2,765 mm aks aralığına sahip; bununla birlikte uzunluğu 4,649 mm, genişliği 1,879 mm ve yüksekliği 1,616 mm. Kabinde şanzıman tünelinin olmamasıyla beraber içeride oldukça geniş bir yaşam alanı sunuluyor. ENYAQ’ın bagaj kapasitesi ise 585 litre olarak açıklandı. Farklı yaşam tarzlarına sahip kullanıcıların beğenisini kazanacak olan ENYAQ, 1400 kg’ye kadar olan römork çekme kapasitesiyle de her türlü ihtiyacı karşılıyor.

Skoda ENYAQ iV

Kullanıcısını tanıyan park asistanı

Skoda ENYAQ iV’de Seyahat Asistanı dahil birçok yenilikçi asistan, dokuz hava yastığıyla birlikte kapsamlı aktif ve pasif güvenlik sistemleri yer alıyor. Sürücü yardımcıları arasında akıllı telefondan aracı park etmeye yarayan uzaktan kumandalı park yardımcıları yer alıyor. Park yardımcısının öğrenme özelliğiyle birlikte sürücünün sık park ettiği yerleri kayıt ediyor ve bir düğmeye basılmasıyla bunu tekrarlayabiliyor. Elektrikli SUV modeli, artırılmış gerçekliğe sahip ön cama yansıtmalı gösterge (HUD) ile Skoda içerisinde bir ilke imza atıyor.

Elektrikli SUV dünyasına akılcı dokunuşlar

Skoda, yüzde 100 elektrikli ENYAQ iV modelinde de birçok Simply Clever, yani Akılcı Çözümler sunuyor. Bunlar arasında şarj kablosunun temiz kalması adına bagaj zemini altında şarj kablosu için yer ve şarj soketi için koruyucu kapak olması gibi özellikler var. Aynı zamanda yeni orta konsolda bolca saklama alanı sağlayan iki katlı göz, bagaj kapağında bir Skoda klasiği olan buz kazıyıcı ve ön kapılarda şemsiye gibi detaylar da bulunuyor.