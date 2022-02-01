Tesla 54 bin aracı geri çağırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bazı modellerinin otomatik sürüş modundayken "Dur" işaretinde tamamen durdurmadığı tespit edildi. Firma "Tam Otomatik Sürüş" yazılımının 'hareketli duruş' özelliği dolayısıyla oluşan bu durum sebebiyle trafikteki 54 bine yakın arabayı geri çağırdı.

Hareketli duruş özelliği her yönlü "Dur' işaretinin bulunduğu kavşaklarda, başka bir motorlu taşıt, bisiklet ve yaya gibi trafikle ilgili bir hareketin tespit edilmemesi halinde araçların tam durmasına gerek olmaksızın saatte 0,1 ile 5,6 mil hızla gitmesine imkan veriyor.

Firma hareketli duruş özelliğini "Tam Otomatik Sürüş" yazılımının bir güncellemesi olarak ekim 2020'de kullanıcıların denemesi için piyasaya sürdü. Yazılımın nasıl işlediğine dair bilgi almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nde trafik güvenliğinden sorumlu Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Tesla ile ocak ayı başında iki kez toplantı yaptı.

Tesla'nın NHTSA yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından araçları geri çağırmayı kabul ettiği bildirildi.

NHTSA tarafından görüşmeler dair yayımlanan raporda aracın "Dur" işaretinde durmamasının kazalara neden olabileceğine dikkat çekildi. Raporda Tesla'nın internet üzerinden güncellenen yazılım özelliğini hizmet dışı bırakacağı belirtildi.

Tesla bahse konu özellik dolayısıyla her hangi bir kaza ya da yaralanmanın meydana gelmediğini duyurdu.

Hangi modeller geri çağrıldı?

Geri çağrılan modeller:

2016-2022 arasında üretilen Model S sedanlar ve Model X SUV'ler

2017-2022 arasında üretilen Model 3 sedanlar

2020-2022 arası üretilen Model Y SUV'ler

Bu araç sahiplerine 28 Mart'a kadar bir uyarı mektubu gönderileceği bildirildi.

Seçilen Tesla sürücülerinin kamuya açık yollarda "Tam Otomatik Sürüş" yazılımının beta sürümünü test ederek eksiklerin tespit ve giderilmesine çalışıldığı açıklandı.

Tesla daha önce de Model 3 ve Model S araçlarında güvenlik sorunu olduğunu kabul etmiş, arka görüş kamerası ve çarpma riskini artıran bagaj sorunları nedeniyle yaklaşık yarım milyon aracı geri çağırmıştı.