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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Tesla, Berlin'de dev bir fabrika kuracak

13 Kasım 2019, Çarşamba 17:50
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in düzenlediği Altın Direksiyon Ödülü kapsamında "en iyi orta sınıf araba" seçilen Tesla Model 3 için Berlin'e gelen Elon Musk, ödül töreni sonrasında Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu.

Musk, Tesla'nın Avrupa'da kurmak istediği dev fabrikanın Berlin'de yeni hava limanının yakınında olacağını belirterek, "Tüm ayrıntıları burada vermek çok zor. Ancak herkes biliyor ki Alman mühendisliği gerçekten harika. Yeni fabrikanın Almanya'da olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu" diye konuştu.

Almanya'nın elektrikli araç yapımı konusunda çok geride olmadığını dile getiren Musk, söz konusu fabrikada batarya sistemleri, elektrikli otomobil ve elektrikli trenlerin üretileceğini sözlerin ekledi. Musk, üretimde önceliğin Tesla'nın yeni aracı Model Y'de olacağını belirtti.

Avrupa'nın en prestijli otomobil ödülleri olarak kabul edilen ve 1976'dan beri düzenli olarak verilen Altın Direksiyon Ödülü'nde 11 kategori yer alıyor. Bu sene bu ödüllerden 3 tanesini elektrikli otomobiller aldı. Tesla'nın yanı sıra Audi ve Jaguar elektrikli modelleriyle ödül alan diğer iki firma oldu.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Tesla'ya devlet desteği verilecek

Bu gelişme sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tesla'nın ülkelerine yatırım yapması durumunda "devlet desteği" vereceklerini belirterek, "Eğer Tesla Almanya'ya yatırım yapıp iş imkanı sağlarsa, tıpkı otomobil sektöründeki diğer firmalar gibi kendilerine destek veririz. Almanya, ülkeye yatırım yapan her kesime ayrımcılık yapmadan eşit bir şekilde yaklaşır." diye konuştu.

Bakan Altmaier, Tesla'ya verilecek devlet desteğinin ne kadar olacağını henüz konuşmadıklarını dile getirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Tesla, Berlin, fabrika
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