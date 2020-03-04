"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Toyota ABD'de 1,2 milyon aracını geri çağırma kararı aldı

04 Mart 2020, Çarşamba 21:26
Japon otomobil üreticisi Toyota şirketi, potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle ABD'de toplam 1,2 milyon aracını geri çağırıyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota'dan yapılan açıklamada, ABD'de 1,2 milyon aracın, potansiyel yakıt pompası arızasının tamir edilmesi için geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu arızanın araçların durmasına yol açabileceği vurgulanırken daha önce çağrılan araçlarla birlikte bu sayının 1,8 milyona ulaşacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus modeli araçlarla birlikte, kamyon, cip, hafif ticari araçlar ve otomobillerin geri çağrılacağı vurgulandı.

Araç sahiplerine mayıs ayı başında bilgilendirme yapılacağı ifade edilen açıklamada, ABD'de toplam 1,2 milyon aracın yakıt pompası değiştirileceği duyuruldu.

Toyota, ocak ayında aynı problemden yaklaşık 700 bin aracını geri çağırmıştı.

Geri çağırma işlemi, 2018 ve 2019 model Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tacoma ve Tundra ile 2018 ve 2019 model Lexus ES 350, GS 350, IS 300, IS 350, LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h, RC 300, RC 350, RX 350L gibi araçları kapsıyor.

AA

Etiketler: Toyota, ABD, otomobil
Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı'

    Irak’ta ikinci ölüm!

    Erdoğan - Macron görüşmesi gerçekleşti

    Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

    Alanyaspor finalin kapısını araladı

    IMF, koronavirüs için 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı

    İran'da virüs endişesi: Cuma namazları iptal edildi

    'Filistinliler ABD'nin sözde barış planına karşı birleşmeli'

    'Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı'

    Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

    Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

    LPG'ye indirim

    Afganistan'da Taliban ile polis arasında çatışma: 6 polis öldü

    Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer dualarla uğurlandı

    BM İdlib'e 53 tır insani yardım gönderdi

    Meclis'te gerginlik

    Göçmenler, Yunanistan'a geçmeye devam ediyor

    Suudi Arabistan kendi vatandaşlarına da umreyi yasakladı

    'Koronavirüs küresel çapta ele alınmalı'

    Lavrov ve Zarif, İdlib’i görüştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye politikası yol ayrımında
    Faruk ÇAKIR

    “Artık bu kadar yeter”
    Ahmet BATTAL

    Gizli oturumda açık mesaj
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Korkma!
    Genel

    Ölüm anı ve sonrası
    Süleyman KÖSMENE

    Kevser havuzuna nasıl ulaşırız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilay 100 yaşında
    Cevher İLHAN

    Astana - Soçi mutabakatlarına dönülmeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Eser ve hizmetlerin üretim merkezi: Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.