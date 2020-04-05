"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Toyota CEO'su: Elimizdeki araç sayısı 300-400 adet

05 Nisan 2020, Pazar 14:21
ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Şimdi üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi.

Dünya genelinde görülen yeti tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 'yüz yılda bir yaşanan' türde bir sıkıntı olduğunu dile getiren Bozkurt, "Dünyanın her tarafında bütün ülkeler şu anda topyekün bununla mücadeleye devam ediyor. Tabii iş tarafını konuşacağız ama burada birinci öncelik insan sağlığı, bunu belirtmek lazım. İnşallah bir an önce bununla ilgili çözümler geliştirilir ve bunu da bir an önce arkada bırakırız tekrar normal hayata döneriz" ifadelerini kullandı.

Salgının sadece otomotivi değil bütün sektörleri etkilediğine dikkati çeken Bozkurt, bütün ekonomi zincirlerinin birbirine bağlı olduğu ve birinin yaşadığı sıkıntının mutlaka diğer sektörlere de sirayet ettiğini dile getirdi.

Otomobil özelinde bakıldığında dünyada birçok firmanın üretimlerini durdurmak zorunda kaldığını anımsatan Bozkurt, "Bunun da birinci sebebi tabii ki insan sağlığı. Üretim alanlarında sosyal mesafeyi korumak bir miktar zor olduğu için, tedarikçilerde de aynı şey söz konusu olduğu için şu anda üretim durdu. Üretim durduğu zaman, üretim yoksa, ürününüz yoksa aşağı yukarı sisteminiz neredeyse durma noktasına geliyor" diye konuştu.

Stoktaki araç miktarına ilişkin de bilgi veren Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bu da biz distribütörleri şu anda nasıl etkiledi. Stoklarımızda aracımız yok. Yani yok denecek kadar az, tek tük araç kaldı elimizde. Normal bir ayda satacağımız bir aracın şu anda yirmide biri değil. Yani biz 5 bin araç satabilirdik. Ve elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Şimdi üretim yeniden başlayana kadar ki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor. Tabii bayilerimizde de şu anda bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Bunun temel sebebi geçen aylarda yapılan araçların teslimatları, eldeki küçük adetteki stoku olan bayilerimizin o stokları satması ama birinci sebebi daha çok servis hizmetleri.

- Bizim bayilerde servis hizmetlerini hala devam ettirmek gibi bir zorunluluğumuz da var. Bayilerimiz çalışında bizim yedek parça ana depomuz çalışıyor. Bu nedenle öncelikle işini evden yapabilecek olan herkesi sahadan çektik bundan 3 hafta önce. Ama olmazsa olmaz mutlaka iş yerine gitmesi gereken çalışanlarımız da var. Bu arkadaşlarımızla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda iş yerindeki riski minimize edecek aksiyonlarla aldık. Showroomlarımızda da mesela aynı anda 2'den fazla müşteri kabul edilmiyor.

- Biz zaten dijital yatırımları oldukça yüksek olan bir markayız. Evden çalışıyoruz dediğimizde hemen 24 saat içerisinde evden çalışmaya kolayca geçebildik çünkü bunun alt yapısı bizde yıllardır vardı. Bunu daha önce kullanmamıştık ama biz mevcut yatırımlarımızla beraber yıllardır aslında daha mobil dijital şirket haline geçmek için birçok yatırım yapmıştık. Buna bugün ihtiyaç oldu tabii böyle bir şeyi kimse hayal etmiyordu, mobiliteden dolayı ihtiyaç olacağını düşünüyorduk. Çok şükür ki yapmışız o yatırımları, bugün o yatırımların faydalarını görüyoruz.

Etiketler: Toyota, CEO, araç, sayı
Okunma Sayısı: 482
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 8 bin 500'ü geçti

    Ateş Kara: Aşı denemesi hayvanlar üzerinde başarılı oldu

    Gelecek Partisi, yeni infaz düzenlemesine itiraz etti

    Bulgaristan Başbakanı: Milletvekilleri maaşları dondurulacak

    İran'da 100 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

    İran’da alışveriş merkezleri hastaneye dönüştürülüyor

    Askerden ilginç önlem

    Toyota CEO'su: Elimizdeki araç sayısı 300-400 adet

    Tekirdağ'da karantina süresi dolan vatandaşlar tahliye ediliyor

    Cezayir'den getirilen 160 kişi Söke'de karantinaya alındı

    Meteoroloji'den çok sayıda bölgeye yağış ve fırtına uyarısı

    86 yaşındaki virüs hastası iyileşti

    Yunanistan'da bir göçmen kampı daha karantinaya alındı

    Kudüs Valisi gözaltına alındı

    Ruhani'den 'ticari faaliyet' açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı

    93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    "6 ay içinde Trablus'a 700 hava saldırısı düzenlendi"

    Trump: Maalesef birçok ölüm yaşanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dualar yerine âh’lar ulaşınca...
    Genel

    Korona dünya için büyük bir imtihan
    Fatih Yokuş

    Koronavirüse yakalandım
    Halil ELİTOK

    Koronavirüs ve Dabbetü’l-Arz
    Adnan NACİR

    Rabbim affetsin, milletim “Bağışlasın”
    Ahmet BATTAL

    Devletin içindeki o kafanın içindeki devlet
    Genel

    İnsanlar eşitlik ve adalet bekliyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Konuş korona söz senin!
    Sadettin Önal

    Kurt, tren ve korona
    Genel

    3 ay elektrik ve doğalgaz ücreti istemeyin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.